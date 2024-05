Criança de 1 ano e 11 meses morre após apresentar problemas respiratórios em São Carlos

UPA Cidade Aracy -

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informa com pesar que o paciente B.M (1 ano e 11 meses), passou por atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no último dia 29 de abril, sendo transferido para o Hospital Universitário (HU/UFSCar) no mesmo dia, infelizmente veio a óbito no dia 30 de abril no hospital.

Esclarecemos que a criança deu entrada na UPA às 7h34 do dia 29 de abril e depois da avaliação médica e classificação de risco foi medicada e aguardou remoção para uma unidade hospitalar.

Identificado o quadro de saúde a equipe médica da UPA inseriu, ainda no dia 29 de abril, às 9h53, o pedido de remoção do paciente na Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde (CROSS), sistema de responsabilidade do Governo do Estado de São Paulo que regula a quantidade de vagas e de leitos que os hospitais têm para atender a população de São Carlos e de outros municípios da região. A SMS ressalta, ainda, que as vagas dependem da gravidade de cada caso e disponibilidade de leitos, independentemente do local e sequência de inserção e visto de acordo com a gravidade de seu quadro clínico, para que assim o médico regulador possa encontrar uma vaga de acordo com a necessidade.

A vaga para o paciente B.M foi aceita e disponibilizada pela CROSS às 16h45, do mesmo dia 29, quando o paciente deixou a UPA do Cidade Aracy e foi removido para o HU, vindo a óbito no dia 30 de abril, após o insucesso na estabilização do quadro de problemas respiratórios.

