Comissão da Pessoa com Deficiência da Câmara se reúne para discutir sobre oferta de cirurgias de próteses e cadeiras de rodas

Comissão PCD da Câmara: os vereadores Robertinho Mori, Bira e Bruno Zancheta se reúnem com representantes da Secretaria Municipal de Saúde para discutir a oferta de cirurgias de próteses e cadeiras de rodas. -

Na tarde desta quinta-feira (2), a Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência da Câmara Municipal, presidida pelo vereador Robertinho Mori, o vereador Ubirajara Teixeira (Bira) como secretário e o vereador Bruno Zancheta como membro, realizou uma importante reunião com representantes da Secretaria Municipal de Saúde a convite do próprio presidente da comissão. O encontro teve como objetivo discutir preocupações constantes dos vereadores que são as demandas relacionadas às cirurgias de próteses e às cadeiras de rodas no âmbito municipal.

Estiveram presentes na reunião: a Secretária Municipal de Saúde Adjunta, Luciana Caldeira, Thiago Campione, Chefe de Seção de Atenção Especializada, e a Diretora de Regulação, Controle e Avaliação, Liz Cadamuro.

Durante o encontro, foram abordados diversos temas relacionados à falta de acesso adequado aos itens debatidos na reunião para as pessoas com deficiência no município. Os parlamentares destacaram a importância de atender a demanda da população que já espera há muito tempo na fila, principalmente pelas cirurgias de próteses.

Luciana Caldeira ressaltou o compromisso da secretaria em melhorar a oferta para atender a população por meio de novos convênios, e destacou que estão sendo realizados estudos e levantamentos para identificar as necessidades e conseguir implementar medidas efetivas para suprir essas carências.

Liz Cadamuro apresentou os desafios enfrentados pela secretaria em relação à compra e distribuição desses itens, mencionando a existência de um processo burocrático que muitas vezes dificulta o fornecimento das próteses e cadeiras de rodas. No entanto, enfatizou que estão buscando alternativas para agilizar esse processo e atender às demandas de forma mais eficiente.

Thiago Campione apresentou um panorama da situação atual, destacando o número de solicitações recebidas e o tempo médio de espera para a entrega dos equipamentos. Também argumentou sobre a importância de uma parceria entre a Comissão e a Secretaria de Saúde para buscarem soluções em conjunto e poder garantir o acesso adequado aos recursos necessários.

Ao final da reunião ficou acordado que a Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência e a Secretaria Municipal de Saúde trabalharão em parceria para solucionar os pedidos relacionados a próteses e às cadeiras de rodas no município, ressaltando a possibilidade de destinação de emendas. Ainda será agendada uma nova reunião para monitorar o progresso dessas ações e estabelecer mais direcionamentos para o processo de atendimento da comunidade.

