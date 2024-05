Projetando o Futuro: Grupo Abayomis realiza brechó beneficente neste sábado (18)

O Grupo Abayomis de São Carlos promove neste sábado, dia 18, um brechó beneficente em apoio à ONG Projetando o Futuro.

O evento acontecerá das 9 às 17 horas, no imóvel localizado na Rua Dom Pedro II, nº 15, esquina com a Rua Raimundo Correa.



Roupas, calçados e acessórios de excelente qualidade, todos cuidadosamente selecionados.



O Projetando o Futuro é um projeto socioeducativo, localizado no Bairro Santa Angelina, em São Carlos. Com início das atividades em 2010, essa organização não-governamental tem como missão orientar crianças e adolescentes, fomentando a educação e a cultura por meio de disciplinas que trabalhem a ética, a solidariedade, a fraternidade, a autoestima e a inteligência emocional. O projeto atende regularmente em torno de 30 crianças e jovens de diversos bairros da cidade.

