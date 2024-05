Secretaria de trânsito vai realizar ações para promover segurança no trânsito

Moto e veículo envolvidos no acidente: motoboy ficou ferido - Crédito: Maycon Maximino

Acreditando que a prevenção começa na educação e na comunicação e para enfatizar o “Maio Amarelo”, a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito vai realizar ações para conscientizar sobre a prevenção de acidentes, promover a segurança no trânsito, despertar a atenção dos pedestres, ciclistas, motociclistas e motoristas para a importância do respeito às leis de trânsito e de atitudes preventivas que contribuam para a diminuição de acidentes e mortes no trânsito.

Entre as ações que serão desenvolvidas estão a iluminação amarela na Rotatória do Cristo e na Fundação Pró-Memória, realização de Blitz Educativa neste sábado (18/05), das 9h às 13h, na Praça do Mercado Municipal com a participação da Secretaria de Saúde e do Sest/Senat; entrega de material da campanha no estacionamento do Shopping Iguatemi; montagem da mini cidade de trânsito e atividade para as crianças no evento “Dia do Brincar” que será realizado no próximo dia 25 de maio na FESC Vila Nery, além de ações de conscientização sobre o tema dentro de empresas e escolas.

Alguns veículos do transporte coletivo serão plotados com adesivo do Maio Amarelo nas seguintes linhas: 351 linha 61 Estação x Araucária, 2348 Estação x Douradinho, 2333 Pacaembu x UFSCar, 2345 Antenor Garcia x Estação Norte e 2343 Cidade Aracy x Arnon de Mello.

Dados do Sistema de Informações Gerenciais de Sinistros de Trânsito (INFOSIGA), do Detran-SP, plataforma que trouxe investimentos em inovação e tecnologia para auxiliar com dados o direcionamento de políticas públicas de segurança viária dos 645 municípios paulistas e reduzir mortes no trânsito, revelam que São Carlos tem atualmente uma taxa de 11,68 óbitos a cada 100 mil habitantes. A taxa do estado de São Paulo é de 13,13 óbitos/100 mil habitantes.

Ainda de acordo com o INFOSIGA São Carlos registrou 10 óbitos de janeiro a 30 de abril deste ano, vítimas que faleceram por choque de bicicleta, choques e colisão com motocicletas e atropelamento de pedestre. Os dados revelam, ainda, que os óbitos por acidentes de trânsito em São Carlos, 53% acontecem em vias urbanas e 5,06% em rodovias. Com relação aos acidentes de trânsito não fatais, em 2024, São Carlos registrou 76 acidentes de trânsito em janeiro, 71 em fevereiro e 91 em março, totalizando 238 acidentes não fatais.

O Maio Amarelo é uma campanha global que busca promover a segurança no trânsito, um movimento criado com a finalidade de chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortos e feridos no trânsito de todo o mundo, através de uma ação coordenada entre o poder público e a sociedade civil. A intenção é colocar em pauta o tema segurança viária e mobilizar toda a sociedade.

Seu objetivo é criar planos para reduzir o índice de acidentes nas vias. O mês de maio foi escolhido quando a Resolução 66/260 da ONU foi publicada, e o amarelo foi adotado porque simboliza atenção e advertência, incentivando um trânsito mais seguro para todos.

Em 2024 o tema definido pelo Governo do Estado é “Paz no trânsito começa por você” com o intuito de estimular toda sociedade a trazer esse assunto em todos os ambientes.

