Trinta casais irão se unir em casamento comunitário em São Carlos

Crédito: Divulgação

O Fundo Social de Solidariedade realizou na noite da última terça-feira, 30, a primeira reunião com os 30 casais que se inscreveram para participar do 9º Casamento Comunitário que será realizado no próximo dia 29 de maio.

Durante a reunião a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rosária Mazzini e a diretora do FSS, Lessandra Almeida Garcia, explicaram aos noivos todos as etapas que devem ser cumpridas no dia da cerimônia e o horário em que cada uma será realizada. Os parceiros do Fundo Social também participaram da reunião para explicar a função de cada empresa.

Com apoio da iniciativa privada, o Fundo Social vai oferecer a celebração, decoração, música, buquê, vestido, maquiagem, cabelo, manicure, foto de recordação, além de um bolo, docinhos e um espumante para a comemoração.

“Explicamos todos os detalhes, principalmente para as noivas que irão se vestir, arrumar os cabelos e se maquiar aqui no Fundo Social. Vamos ter uma equipe especial para que elas tenham o dia de noiva. Os vestidos são alugados, porém cada uma escolhe o modelo e os buquês serão confeccionados e entregues no dia. Também vamos disponibilizar o transporte até o local da solenidade”, disse a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rosária Mazzini.

Já diretora do FSS, Lessandra Almeida Garcia, lembrou que durante a permanência das noivas no FSS, todas receberão alimentação e alertou os noivos sobre o horário que devem estar no local do evento. “Eles não podem atrasar porque a cerimônia começa exatamente às 18h, chegando lá eles fazem a foto oficial do casamento e seguem para a celebração que será realizada por Sueli Martins”.

São parceiros do Fundo Social de Solidariedade par a realização do Casamento Comunitários o Senac, Savegnago, Jáu Serve, Absolut Costumes, Stylus noivas, Splendour, Karinê Musical, Chokoart, Dajan Fotografia, Gazebo, Fundação Educacional São Carlos (Fesc) e a cerimonialista Sueli Martins.

O Casamento Comunitário acontecerá no dia 29 de maio, a partir das 18h, no The Palace Eventos. Foram habilitados os casais que comprovaram renda familiar de até dois salários mínimos.

