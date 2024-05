Santa Casa recebe vereadores e Comissão de Saúde para conversa sobre a sazonalidade das doenças respiratórias pediátricas

Crédito: Comunicação Santa Casa

Nesta quinta-feira, 2, o presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal, vereador Lucão Fernandes, juntamente com o vereador Ubirajara Teixeira (Bira) e o ativista político Ivan Amaral, visitaram as alas pediátricas da Santa Casa. Eles foram acompanhados pelo diretor técnico da instituição, Dr. Roberto Muniz Júnior.

A visita aconteceu diante da alta demanda de crianças quem vêm sendo atendidas devido aos vírus respiratórios infantis, comuns nesta época do ano, como bronquiolite e influenza.

Com todas as vagas pediátricas ocupadas, a Santa Casa recebeu 25 crianças em abril, transferidas pelo sistema CROSS (Central de Regulação e Oferta de Serviços em Saúde). "É importante que a população entenda que a CROSS, garante que os pacientes sejam encaminhados para as unidades de saúde adequadas com base na gravidade de sua condição. Mesmo diante do desafio da superlotação, a Santa Casa está fazendo o máximo possível para que esses leitos rodem e para as crianças se recuperem e tenham alta", destacou o diretor.

Ele explicou ainda que a abordagem da CROSS ajuda a garantir uma distribuição equitativa dos recursos de saúde e a manter a transparência e a lisura no processo de encaminhamento de pacientes. “Os reguladores da CROSS, geralmente médicos, recebem solicitações de vaga e recursos de Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e hospitais em toda a região e no estado de São Paulo. Essas solicitações são avaliadas e direcionadas para os hospitais mais apropriados, com base na capacidade e especialidade necessárias para atender adequadamente cada paciente. O sistema opera em níveis micro e macrorregionais”, ressaltou.

Dessa forma, dentro das cidades e microrregiões, como São Carlos e suas áreas circundantes, as solicitações são colocadas no portal da Cross e depois encaminhadas aos hospitais que podem fornecer o suporte necessário. “Mesmo em situações de negativa de atendimento por um hospital, a solicitação é repassada para outros hospitais da região, garantindo que o paciente receba a assistência adequada”, acrescentou o diretor técnico.

Durante a visita o vereador Lucão Fernandes, falou sobre os esforços da Santa Casa em manter a transparência em meio à lotação nas alas pediátricas merecem reconhecimento. "É crucial destacar a importância das informações fornecidas pelo hospital, pois permitem uma compreensão clara da situação atual e das necessidades emergentes".

Por sua vez, o vereador Bira, destacou a importância de entender a situação e de estar em constante contato com a instituição. “Como representantes da comunidade, valorizamos o compromisso da Santa Casa com a transparência e reconhecemos o papel fundamental das informações precisas na tomada de decisões e na prestação de assistência de qualidade aos nossos cidadãos”, finalizou Bira.

