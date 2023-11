Tutora são-carlense relata sofrimento até reencontrar “filho adotivo”

Elaine e o “filho adotivo”: amor puro e recíproco - Crédito: Divulgação

Um calvário que durou quase uma semana e que contou com a ajuda de amigos e de policiais civis do 3º Distrito Policial são-carlense. Uma história com começo triste, que resultou no furto de um filhote de Spitz Alemão e a incessante busca de sua tutora até reavê-lo de volta e ir até no Jardim São Rafael 2, em Araraquara.

O enredo desta reportagem é como se fosse a trama de um filme hollywoodiano. Início triste, dolorido, com a personagem principal sofrendo e aos poucos vendo a luz no fim do túnel. E, no final, como ocorre na maioria dos filmes, “e todos foram felizes para sempre”.

Assim começa a história dos protagonistas, a assistente de produção Elaine Cristina do Nascimento, 46 anos e seu “filho adotivo”, Kurama, de 10 meses, um filhote da raça Spitz Alemão. Eles residem no Parque Arnold Schmidt, em São Carlos.

Ambos estavam na garagem da casa, quando Elaine se levantou e foi desligar uma panela que estava no fogão e pegar um copo d’água. Mas, quando retornou para a garagem, seu “filho adotivo” sumiu.

Isso, domingo,12, às 15h. Bateu o desespero e com o filho, saiu a procura de Kurama nas ruas vizinhas. Até de madrugada. Como não o cãozinho, fez boletim de ocorrência de furto. Junto aos vizinhos conseguiu imagens de câmeras de segurança e uma delas flagrou um casal de moradores de rua levando o estimado Kurama.

Paralelamente, Elaine foi nas redes sociais e fez apelo para reaver o seu fiel companheiro. A tutora conseguiu centenas de amigos virtuais e a busca teve início. A ajuda veio até dos policiais civis do 3º Distrito Policial que investigaram e buscaram os responsáveis pelo crime. “Foi uma luta incansável. Dia e noite. Muita angustia. Perdi o sono e a fome. Andava até pela madrugada”, disse a tutora.

Veio a reviravolta

Os dias se passavam e nada de informações até que, na manhã de sexta-feira, um morador de rua delatou quem seriam os responsáveis e indicou até onde os responsáveis estariam, no caso, na Vila Jacobucci.

Ao lado dos policiais, Elaine chegou até a moradora de rua que confessou o crime e disse que teria vendido o Kurama para um casal que estava em um carro com duas crianças na praça em frente ao Velório Municipal. O valor da venda? R$ 30.

Porém, Elaine não sabia o destino do seu “filho adotivo”, e com as novas informações e com a ajuda das redes sociais, conseguiram chegar até os compradores, que morariam em Araraquara, no Jardim São Rafael.

Após muito diálogo, quem comprou disse que iria devolver, já que no momento da aquisição teria visto o Kumara de alimentando apenas com um pedaço de pão e uma tijelinha de água.

No final de semana, com o endereço em mãos, Elaine e amigos foram até Araraquara e resgataram o cachorrinho, após uma busca incansável.

“Quando ele me viu (Kurama), fez muita festa. A minha felicidade foi inexplicável. Muita garra, fé, orações e persistência. Contei com inestimável ajuda de muitos amigos, das redes sociais e de policiais civis. Agora a família está completa de novo. Um sentimento de gratidão imenso”, disse Elaine que completou. “Se antes eu tinha cuidados com meu neném, agora será ainda maior. Tela no portão, ele dentro de casa e quando sair, só ao meu lado. Nunca mais deixou meu filhinho de quatro patas sozinho”, finalizou Elaine.

