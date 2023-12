Triatleta é transferida de avião para o Hospital das Clínicas em São Paulo

Crédito: Colaboração

A Santa Casa de São Carlos informou através de nota que a triatleta Luísa Baptista, 29, foi transferida na madrugada desta segunda-feira (25) para o Hospital das Clinicas, na capital. Antes, foi submetida a um procedimento chamado circulação extracorporea, ou ECMO, que usa uma bomba para fazer circular o sangue por um pulmão artificial fora do corpo, regressando depois à corrente sanguínea

Luísa estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa desde a manhã do último sábado (23), quando sofreu um acidente na estrada vicinal Abel Terrugi, entre os distritos de Santa Eudóxia e Água Vermelha. Ela treinava com uma bicicleta, quando foi atingida por uma motocicleta.

Luísa sofreu várias fraturas e uma lesão importante no pulmão. O motociclista também teve ferimentos graves e está internado na Santa Casa.

Além de disputar a última edição dos Jogos Pan-Americanos, Luisa Baptista representou o Brasil na edição de 2019 do Pan, em Lima (Peru), oportunidade na qual foi campeã no individual e na categoria mista, e nos Jogos Olímpicos de Tóquio (Japão), com a 32ª posição na disputa individual.

Nota oficial

A Santa Casa de São Carlos recebeu a equipe médica do Hospital das Clínicas da FMUSP na noite do dia 24. A paciente Luísa Baptista, foi submetida a terapia de circulação extracorporea com melhora importante. Após estabilidade, ela foi transferida ao Hospital das Clinicas de Sao Paulo por transporte aéreo com Suporte intensivo.

