Ciclista atropelada na Abel Terrugi é atleta olímpica

Crédito: Lourival Izaque

A ciclista atropelada por um carro na manhã deste sábado (23) foi identificada. Trata-se da triatleta Luiza Baptista que já participou de várias competições importantes, inclusive olimpíadas e jogos panamericanos.

Segundo informações apuradas pelo São Carlos Agora, a triatleta que faz parte do time do SESI pedalava pela rodovia Abel Terrugi com uma bicicleta de alta performance, quando foi atingida violentamente por um carro. O automóvel também colidiu contra uma motocicleta.

Populares acionaram o SAMU e duas ambulâncias foram encaminhadas para o local, incluindo a Unidade de Suporte Avançado (USA). Luiza foi quem teve ferimentos mais graves. Ele sofreu fraturas, lacerações e pneumotórax. Já motociclista foi socorrido com traumatismo craniano. O carro que teria provocado o acidente não foi encontrado.

O são Carlos Agora entrou em contato com a Santa Casa e segundo a assessoria de imprensa, as vítimas estão sendo atendidas pela equipe médica, porém não o estado de saúde não foi informado.

