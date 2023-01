SIGA O SCA NO

Departamento de Trânsito - Crédito: divulgação

A assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal divulgou um informativo na tarde desta quarta-feira, 25, dando conta que a Secretaria de Serviços Públicos irá fazer nesta quinta-feira, 26, a supressão de uma árvore de grande porte, com laudo arbóreo emitido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, localizada no Balão do Bonde.

Desta forma, o trecho da rua da Imprensa com a rua Padre Teixeira ficará interditado das 8h às 17h.

