Trânsito é interditado em vias na região do Cristo

Alagamento na região do Mcdonalds - Crédito: Maycon Maximino

A Prefeitura Municipal interditou o trânsito na avenida Francisco Pereira Lopes na altura do antigo restaurante Casa Branca para quem vai no sentido shopping devido ao transbordamento do córrego do Mineirinho.

O trânsito de veículos também está sendo desviado para quem vem da avenida Comendador Alfredo Maffei sentido shopping. O mesmo ocorre na avenida Tancredo de Almeida Neves.

Motoristas devem buscar rotas alternativas e evitar a região.

