Tiro de Guerra celebra o Dia da Bandeira

O Tiro de Guerra 02-035 celebrou nesta terça-feira, 19 de novembro, o 135ª aniversário de criação da Bandeira do Brasil, símbolo maior de nossa Nação. Em São Carlos, a solenidade foi realizada na sede do Tiro de Guerra. O objetivo da comemoração foi de cultuar a Bandeira Nacional, incinerar bandeiras inservíveis e realizar o compromisso de Juramento à Bandeira dos Atiradores incorporados no ano de 2024.

O Chefe da Instrução do TG 02-035 São Carlos, Subtenente Júlio César de Alencar, presidiu a solenidade e hasteou a Bandeira Nacional. Na sequência, as bandeiras consideradas inservíveis pelo uso foram incineradas. Em seguida foi realizada a cerimônia de juramento à Bandeira dos Atiradores incorporados no presente ano de instrução.

A Bandeira Nacional foi idealizada por Raimundo Teixeira Mendes, e manteve as cores da Bandeira do Brasil Imperial. O verde evoca as vastas florestas e a exuberante natureza do Brasil, e o amarelo simboliza a riqueza de nossos recursos naturais.

A atual Bandeira Nacional Brasileira foi instituída em 19 de novembro de 1889, quatro dias depois da Proclamação da República. Comemorar o Dia da Bandeira constituiu-se como mais um elemento simbólico da construção da identidade nacional brasileira. A solenidade foi encerrada com o desfile da tropa em continência à Bandeira.

