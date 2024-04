Tarifa de energia da CPFL fica mais cara a partir desta segunda-feira

Obras de ampliação da subestação Bethânia teve sua capacidade duplicada e correspondendo à ligação de aproximadamente 18 mil novas residências - Crédito: CPFL

Já está em vigor o aumento no valor da tarifa da energia elétrica para consumidores da CPFL Paulista, distribuidora que atende 234 municípios do interior de São Paulo, inclusive São Carlos.

A cada cinco anos a Aneel estuda todos os itens que compõem a conta de energia elétrica e define a revisão tarifária da CPFL Paulista.



O efeito médio total nas tarifas para esse ano foi de aumento de 4,89% para todos os consumidores, sendo 5,44% para a alta tensão e 4,60% para baixa tensão, em média. Para clientes residenciais o reajuste será de 4,28%.

No cálculo das tarifas, a Aneel considera a previsão de custos com compra de energia (geração), sistema de transmissão e os encargos setoriais, de acordo com as regras estabelecidas para o setor. Para distribuição da energia elétrica, única parte que a CPFL Paulista gerencia, a ANEEL estabelece a receita de eficiência da empresa.

As classes Rural e Serviço Público de Água, Esgoto e Saneamento, que detinham o direto aos descontos na Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição - TUSD e na Tarifa de Energia - TE definidos no Decreto nº 7.891, de 23 de janeiro de 2013, deixam de receber os descontos a partir de 08 de abril de 2023, em atendimento ao Decreto nº 9.642, de 27 de dezembro de 2018, que determinou a redução gradual desses descontos desde 1º de janeiro de 2019.

Leia Também