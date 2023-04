Sistema de alta pressão derruba as temperaturas a partir desta quarta-feira

Imagem Ilustrativa - Crédito: Agência Brasil

Quarta-feira (19/04)



Frente fria desloca-se para o litoral do Rio de Janeiro, mas sua proximidade ainda causa instabilidade, principalmente no setor norte e leste do estado. Nas demais regiões, a nebulosidade e há previsão para chuva diminuem, devido à entrada do sistema de alta pressão pós-frontal que favorecerá declínio nas temperaturas.

Quinta-feira (20/04) até Domingo (23/04)



Sistema de alta pressão com massa de ar seco e frio associada, atua sobre o estado de São Paulo, mantendo o Tempo estável com céu claro e com baixas temperaturas.

