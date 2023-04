Sexta-feira Santa começa com muita chuva; confira a previsão para os próximos dias

Chuva na estrada requer mais atenção dos motoristas - Crédito: divulgação

Sexta-feira (07/04)

A presença de um sistema de baixa pressão, no interior do continente, deixa o Tempo instável, com muita nebulosidade e previsão de chuva em várias regiões do estado de São Paulo. Temperaturas em ligeiro declínio.

Sábado (08/04) e Domingo (09/04)

Sistema de baixa pressão se intensifica sobre o estado de São Paulo, aumentando as condições de instabilidade e causando áreas de chuvas, com trovadas isoladas, principalmente no dia de sábado. A partir de domingo, é previsto uma diminuição da nebulosidade e das chuvas, começando pelo setor oeste paulista. Temperaturas estáveis.

Fonte: IPMET

Leia Também