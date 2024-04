Sesi abre processo seletivo para contratação de professores; há vagas para São Carlos

Sesi São Carlos -

O Banco de Talentos do Sesi está com inscrições abertas para Processo Seletivo de professores em 15 áreas. As vagas são para atuação em diversas regiões do estado de São Paulo, incluindo Araraquara, Matão, Descalvado, Porto Ferreira, São Carlos, Rio Claro, Jaboticabal, Franca e Ribeirão Preto.

“Nos locais onde exista cadastro reserva vigente, estes terão prioridade no preenchimento das vagas. Somente após o esgotamento de candidatos ou término da vigência do referido processo seletivo, utilizaremos esse Banco de Talentos”, explica o Sesi.

As vagas são:

Não há custo nenhum para se inscrever. “É a oportunidade de cadastrar o currículo no nosso Banco de Talentos e aumentar a sua chance de trabalhar com a gente”, ressalta em publicação nas redes sociais.

Passo a passo

Para se inscrever é necessário acessar a PLATAFORMA;

Observar se o profissional tem a qualificação necessária para a vaga;

Preencher os dados.

Depois o profissional receberá um e-mail com os próximos passos. “Fique atento! É importante responder em até 24h”.

As aprovações são válidas por 12 meses e quem já foi aprovado entre outubro de 2023 e fevereiro de 2024 não precisa se inscrever novamente!

Vale lembrar que ao se inscrever no Banco de Talentos seu perfil profissional passará por uma análise criteriosa que poderá incluir triagens ou outros tipos de avaliações e também uma análise curricular.

Quando surgirem novas vagas dentro do período vigente do Banco de Talentos, o interessado poderá ser selecionado para realizar etapas de avaliação condizentes com seu perfil profissional e aderência a vaga.

Fonte: Araraquara Agora

