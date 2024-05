Animais peçonhentos invadem casas no Astolpho Luís do Prado

Mato alto causa preocupação e temor em moradores do Astolpho Luís do Prado - Crédito: Divulgação

Moradores residentes na rua Ismael Pedro Branco, no Conjunto Residencial Astolpho Luís do Prado entraram em contato com o São Carlos Agora para solicitar uma atenção maior quanto aos problemas enfrentam quanto a um terreno de grandes proporções que faz fundos a aproximadamente 20 residências do bairro.

O terreno em questão liga o Astolpho ao Jardim Itamaraty e em parte dele foi construída o Cemei Paulo Freire. No restante nada foi feito e um matagal tomou conta do local que é de propriedade da Prefeitura Municipal.

De acordo com os moradores, faz aproximadamente um ano que não há qualquer tipo de manutenção no espaço, que chegou a ser “estacionamento” para máquinas da Datec quando ocorreu a pavimentação da rua Rosa Maria Octaviane Néo, em 2023.

De lá para cá, segundo os moradores, não foi realizado, por exemplo, a poda do mato e com isso cobras, aranhas e escorpiões tem causado temor em várias famílias.

A reivindicação dos moradores é que seja dada manutenção do terreno, ainda mais levando em consideração que faz fundos com um Cemei, onde leciona centenas de crianças até 5 anos.

