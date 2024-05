Obras do Viaduto 4 de Novembro devem ser concluídas em julho

Crédito: Divulgação

A alça viária que vai fazer a junção do viaduto 4 de novembro, permitindo acesso em declive a Rua General Osório, foi concretada esta semana e a próxima etapa prevê o içamento das vigas. A informação é da Secretaria Municipal de Obras Públicas que aguarda a conclusão da obra para julho.

Com investimento privado de R$ 15 milhões, a intervenção que está sendo executada pela engenharia Bandeirantes, empresa contratada pela Rumo, responsável pela obra, além da nova alça viária, vai promover também a recuperação da estrutura, pavimentação asfáltica e pintura do Viaduto 4 de Novembro (Viaduto Prefeito Antônio Massei).

A importante obra de mobilidade urbana vai melhorar o tráfego de veículos nos acessos as regiões da Vila Prado e a Rua General Osório/Avenida Dr. José Pereira Lopes, além de eliminar a antiga travessia em nível cruzando a linha férrea sob o viaduto.

“Agora a empresa de engenharia Bandeirantes começa a trabalhar na execução dos blocos para receber as vigas pré-moldadas. Uma parte também será de metal porque ocorreu um ajuste no projeto, portanto, dois dos pilares serão com bloco em metal”, explicou o secretário municipal de Obras Públicas, João Muller.

Ainda de acordo com o secretário os blocos já estão sendo produzidos e a expectativa é de que no final de maio comece o processo de içamento das vigas.

“Temos a expectativa de que até o final de julho nós entregaremos esta importante obra para a cidade, mudando desta forma o sistema viário da região. Teremos ainda a obra de recuperação do Viaduto 4 de Novembro que vai receber reforço estrutural (lances e sapatas) e recuperação de pavimento com capa de 4 cm, além da pintura das estruturas metálicas. Será feito, também, um trabalho na junção dos lances do viaduto que tem problema estrutural. Para isso, será necessário interditar totalmente o tráfego no viaduto por aproximadamente 6 dias para acabamento na parte estrutural e para fazer o recapeamento”, complementou o secretário Muller, lembrando que essa interdição deve ocorrer nos próximos 30 dias.

