Parceria entre Santa Casa e USP vai capacitar profissionais por meio da pós-graduação em Laser na Saúde

Neste último final de semana, teve início na Santa Casa o curso de especialização em Laser, numa parceria entre o IEP (Instituto de Ensino e Pesquisa) do hospital e o IFSC (Instituto de Física) da USP de São Carlos.

O Dr. Antonio Eduardo de Aquino Junior, coordenador do curso, destacou a importância de capacitar profissionais de saúde na região, permitindo o uso de tecnologias inovadoras para melhorar a qualidade de vida dos pacientes. “O curso abrange uma variedade de áreas profissionais, promovendo uma ampla utilização em estabelecimentos de saúde públicos e privados. Além disso, contou com a participação remota do Prof. Vanderlei Bagnato, do IFSC/USP, diretamente do Texas, EUA”, ressaltou.

Durante o curso, os alunos foram capacitados para atender à necessidade da população na saúde pública e privada, utilizando novas metodologias e tecnologias para obter melhores resultados em menos tempo de tratamento. Isso pode ter um impacto positivo nos custos do Sistema Único de Saúde a longo prazo, ao tratar doenças, dores ou processos inflamatórios crônicos de forma mais eficaz. “A parceria estabelecida entre a Santa Casa e o Instituto de Física da USP de São Carlos foi verdadeiramente transformadora. Este curso de especialização em Laser não apenas proporcionou aos profissionais de saúde uma oportunidade única de aprimoramento, mas também destacou o compromisso conjunto com a inovação e o avanço da medicina”, disse o gerente do IEP, André Mascaro.

Por sua vez, o provedor da Santa Casa, Antonio Valerio Morillas Junior, destacou o constante acolhimento da instituição ao ensino e pesquisa. “Ao abraçarmos o ensino e a pesquisa, reafirmamos nosso compromisso com a inovação e o aprimoramento contínuo. Este curso de especialização em Laser é um exemplo concreto de como a colaboração entre instituições pode gerar impactos significativos na qualidade dos serviços oferecidos à comunidade”, destacou.

