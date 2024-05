Trecho importante da SP-318 fica fora da duplicação anunciada pela Arteris ViaPaulista

SIGA O SCA NO

SP-318 na região do Damha - Crédito: Google Maps

Um trecho critico da rodovia Engenheiro Thales de Lorena Peixoto Jr. (SP-318) ficou de fora da duplicação anunciada nesta terça-feira (21) pela Arteris ViaPaulista, concessionária responsável por administrar a estrada.

Segundo texto enviado à imprensa, o trecho contemplado pela obra será entre os quilômetros 280, no entroncamento da SP-318 com a SP-255 e 249, na região do Centro de Manutenção da Latam.

O local que não será duplicado é bastante povoado em suas margens, cercado por condomínios e pelos distritos de Água Vermelha e Santa Eudóxia. Os moradores utilizam diariamente a estrada como rota para chegarem até as suas casas, gerando grande tráfego de veículos.

Neste trecho vários acidentes já foram registrados, inclusive com vítimas fatais.

A DUPLICAÇÃO

A rodovia será constituída de duas novas faixas de rolamento. A divisão dos sentidos norte e sul será feita por elementos de contenção longitudinal, que conferem mais segurança à trafegabilidade, além de implantação de nova sinalização vertical e horizontal.

A obra de duplicação também inclui a construção de sete novos dispositivos de retorno ao longo do segmento, assim como a remodelação do dispositivo existente no km 269. A implantação de novos dispositivos resultará na redução de acidentes causados pela travessia em nível, e consequentemente na diminuição de ocorrências de colisões frontais e transversais.

Leia Também