Latam recebe em São Carlos Airbus A321 direto da fábrica já carregado com doações para o RS

A LATAM Brasil recebeu em São Carlos na manhã de sábado (18/5) a 155ª aeronave da sua frota com uma carga especial a bordo. Isso porque o novíssimo A321neo (prefixo PS-LBM) vindo da fábrica da Airbus em Hamburgo (Alemanha) foi excepcionalmente carregado com 7 toneladas de doações na sua escala em Fortaleza (CE). A ajuda humanitária para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul foi arrecadada pela Fraport, administradora do Aeroporto Internacional de Fortaleza, e o seu transporte gratuito até o LATAM MRO de São Carlos foi viabilizado pelo programa Avião Solidário. Todas as novas aeronaves da LATAM Brasil são recebidas no seu centro de manutenção instalado no interior paulista, onde passam pelo processo de padronização e ajustes técnicos antes do início de suas operações regulares.

Há 11 anos, o programa Avião Solidário da LATAM já beneficiou mais de 140 milhões de pessoas no Brasil com o transporte gratuito de mais de 4,6 mil animais e 282 milhões de vacinas contra a Covid-19 para todos os estados brasileiros. As 7 toneladas de cestas básicas, água mineral, roupas, cobertores e itens de higiene pessoal levadas pelo programa da LATAM de Fortaleza (CE) até São Carlos (SP) chegarão ao Rio Grande do Sul por meio de transportadoras parceiras do canal Aero Por Trás da Aviação. As doações incluem ainda filtros de purificação de água de alta capacidade enviados pela Airbus diretamente da Alemanha.

Ao todo, a LATAM espera receber no Brasil 14 novos aviões de fábrica ao longo de 2024. A aeronave com capacidade para 216 passageiros recebida no sábado (18/5) irá operar voos comerciais em rotas domésticas no Brasil e internacionais dentro da América do Sul. Trata-se do 10º A321neo da LATAM Brasil, que detém a maior frota do modelo do País.

