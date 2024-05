Após primeiro trimestre positivo, comércio aguarda datas comemorativas para alavancar as vendas

Comerciantes de São Carlos apostam em um segundo semestre aquecido para as vendas - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

O comércio em alta, com um primeiro trimestre positivo. Criação de novos empregos (comparando-se a 2023) e agora a chegada do Dia das Mães e datas comemorativas onde ocorre aumento das vendas.

O São Carlos Agora foi atrás de informações e com o apoio de sua assessoria de imprensa, foi feita uma entrevista com economista do Núcleo da Economia da Associação Comercial e Industrial de São Carlos (Acisc), Elton Casagrande. A entidade é presidida pela comerciante Ivone Zanquim.

O portal elaborou perguntas sobre o tema “economia” e Casagrande não se furtou às respostas. De acordo com ele, a economia não está aquecida. Mas em crescimento constante e com a chegada do Dia das Mães e outras datas comemorativas no segundo semestre, a perspectiva é que o comércio são-carlense cresça ainda mais e crie postos de trabalho (temporário ou não). Revelou ainda que a Acisc, irá realizar várias campanhas para que o consumidor realize compras presenciais nos estabelecimentos participantes.

A entrevista

São Carlos Agora - Qual a análise que a Acisc faz sobre as vendas no comércio em São Carlos? Aumentou, ficou estagnada ou diminuiu. Por que?

Elton Casagrande - De acordo com o Núcleo de Economia da Acisc, o movimento da economia e a criação de empregos e de empresas no primeiro trimestre do ano foi bastante positiva, continuando na mesma tendência de 2023. Existe um crescimento acumulado no nível de emprego e na criação de empresas no trimestre. Ajustes setoriais, ou por atividades, tem ocorrido, porém, o primeiro trimestre de 2024, comparado ao mesmo período do ano passado, é positivo pelo movimento dessas atividades mais amplas, como a criação de empresas e do emprego.

SCA - Com a chegada de maio e as datas comemorativas, os comerciantes vislumbram mais vendas? Tem as perspectivas de mais contratação de colaboradores?

Casagrande - Em termos de datas comemorativas, a do mês de maio é muito forte, Dia das Mães, muito mais que a do Dia dos Pais. Depois vem Dia dos Namorados, mas essa tem outra característica e envolve mais segmentos também, como bares, restaurantes, além de presentes, roupas, moda, vestuário de maneira geral, perfumes e embelezamento, ou beleza de maneira geral. Então, o Dia das Mães, que é a nossa próxima data, em geral, é uma das mais bem movimentadas do ano. Quanto aos movimentos de contratações para essas datas, sempre são os trabalhos temporários. Então o movimento pode ser sim positivo. Em geral, ele é positivo.

SCA - Quais as principais datas comemorativas que os comerciantes conseguem aumentar as vendas?

Casagrande - O Dia das Mães sem dúvida nenhuma é uma das datas comemorativas em que os comerciantes acabam aumentando suas vendas. Temos um início de ano com pagamentos de impostos e tributos, compra de materiais escolares, enfim, e a tendência é que as vendas melhores de maio em diante, com a chegada do Dia das Mães. Temos o Dia dos Pais, dos Namorados, Black Friday e o Natal. Todas essas, datas importantíssimas para o aumento das vendas no comércio.

SCA - Com a economia aquecida, as perspectivas de vendas aumentam ainda mais?

Casagrande - O nível de emprego tem sido maior, porém, a população fora da força de trabalho continua muito grande e boa parcela da população de alguns estados brasileiros com os benefícios sociais, também deixaram a atividade econômica. Então, não temos uma economia aquecida e sim uma economia que está com uma atividade econômica que vem crescendo nos últimos cinco anos, a bem da verdade, com flutuação do produto. O emprego formal tem crescido e o número de criações de negócios através do Mapa de Empresas, tem crescido também. Então é um ritmo ascendente, lento, mas positivo.

SCA - Que setor do comércio ocorrem mais vendas? Por que?

Casagrande - O setor do comércio e de serviços vão enfrentar, nesse ano, um quadro interessante: com a queda de preços internos, a disposição ao consumo tende a melhorar. Apesar da taxa de câmbio de R$ 1 para R$ 5, ou seja, com 20 centavos de dólar, você compra R$ 1, portanto, você precisa de R$ 5 para comprar US$ 1 dólar. Apesar dessa diferença, os importados têm sido adquiridos pelos brasileiros e o comércio físico versus eletrônicos, também tem sido um problema, mas nem por isso o comércio físico demonstrou recuo. Então, a perspectiva de vendas para o comércio, como em termos de consumo da renda de 85% a 90%, na média da população, o rendimento é destinado ao consumo, a questão não é se o consumo vai aumentar ou não, a questão é como ele vai se distribuir entre loja física, eletrônico e importados, e a partir das preferências dos consumidores. Então, alimentação, medicamentos, habitação continuam fortes; supermercados, varejo, com algumas flutuações, também fortes; vestuário, confecção de maneira geral, insumos industriais para agricultura também, então, a perspectiva no caso do comércio sempre é com algumas alterações, mas na tendência de o ano ser positivo.

SCA - Particularmente a Acisc pretende fazer campanhas para aumentar as vendas até o Natal?

Casagrande - Sim! Tivemos uma ação na Páscoa, que foi a Vila de Páscoa na Praça do Mercado Municipal, agora estamos com a campanha do Dias das Mães, intitulada de ‘Mil motivos para celebrar’, onde iremos sortear 25 vales-compra de R$ 1 mil cada. Comprando nas lojas participantes, a partir de R$ 150,00 em compras, o consumidor concorrerá a um vale-compra no valor de R$ 1 mil, limitado a 15 cupons por cupom fiscal. O período de participação da campanha vai de 22 de abril a 13 de maio de 2024. O regulamento completo da campanha, assim como a lista de empresas participantes, estão disponíveis no aplicativo Acisc São Carlos e no site Acisc: https://www.acisc.com.br/dia-das-maes-acisc. Outras campanhas em datas especiais também deverão acontecer, visando sempre o fomento e aumento das vendas no nosso comércio.

