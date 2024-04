Siga: prédio que reúne várias secretarias é inaugurado pela Prefeitura Municipal

SIGA - Crédito: divulgação

A Prefeitura Municipal de São Carlos inaugurou na manhã desta terça-feira (30/04), o SIGA (Sistema Integrado de Gestão Administrativa), reunindo em um único local as secretarias de Obras Públicas, Transporte e Trânsito, Serviços Públicos, Segurança Pública e Defesa Social, Habitação e Desenvolvimento Urbano e do Meio Ambiente.

O prédio tem toda a infraestrutura para receber os munícipes, com acessibilidade, elevadores, ar condicionado e recepção, bem como para acomodar mais de 300 servidores públicos em salas amplas, modernas e com mobiliários novos.

Segundo o secretário de Obras Públicas, João Muller, a integração das secretarias é importante para os servidores e para a população. “Os servidores estão em um local com dignidade, com toda a estrutura para prestar serviços e para a população e em especial aqueles que demandam projetos para construções ou empreendimentos imobiliários, a prestação de serviços será muito mais rápida, justamente pela integração dessas pastas. Hoje se eu tenho uma demanda para resolver com o trânsito, eu abro a porta e já entro na Secretaria de Transporte e Trânsito, para definir alguma sinalização viária, algum empreendimento viário, é muito rápido. Acredito que o investimento feito será amortizado com a melhoria na prestação do serviço público à população”, disse Muller.

O vice-prefeito Edson Ferraz ressaltou que a integração vai tornar os serviços mais rápidos para a população. “Com a integração de várias secretarias as demandas da população, principalmente aquelas que necessitam de aprovação ou intervenção de mais de uma pasta, vão ser realizados de forma mais rápida. O munícipe agora consegue resolver vários problemas em um só local. Isso é aperfeiçoar e dar agilidade aos serviços públicos”.



Netto Donato, secretário de Governo, lembra que esse é mais um legado que a administração Airton Garcia deixa para a população. “Essa é a eficiência que a cidade merece, um prédio adequado para os servidores trabalharem e principalmente para receber a população de uma maneira eficiente, digna, otimizando os serviços para atender com celeridade as demandas em um único local. Esse é mais um legado do governo Airton Garcia, já reformamos vários prédios na área da saúde e da educação, realizamos obras de combate às enchentes, recape e pavimentação em toda cidade. É isso que São Carlos deseja e é isso que estamos entregando,” finaliza Netto.

A inauguração contou com a presença de vários secretários municipais, do vereador Rodson Magno representando a Câmara Municipal, da população e servidores municipais.

O SIGA fica na Rua Comendador Alfredo Maffei, nº 3.055, no Jardim Ricetti.

Leia Também