Execução de redutor de velocidade interdita a rua Dona Alexandrina, no centro

Rua Dona Alexandrina irá receber uma "passagem segura" - Crédito: Maycon Maximino

A execução de um redutor de velocidade na rua Dona Alexandrina, próximo à Avenida Dr. Carlos Botelho, fez com que a via pública fosse interditada na manhã desta terça-feira, 21, para que máquinas da Prefeitura Municipal possam trabalhar com segurança, bem como os funcionários públicos.

A implantação do dispositivo antecede a instalação de um "passagem segura" defronte ao pronto-socorro da Unimed que deverá ser realizada no próximo mês.

Neste momento o trânsito já foi liberado.

