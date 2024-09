Sebrae-SP promove oficina gratuita em São Carlos para formalização de MEI

Crédito: Divulgação

O Escritório Regional do Sebrae-SP em São Carlos será palco da oficina presencial “Comece a Planejar a Formalização do Seu Negócio”. Voltada para quem atua informalmente ou planeja se tornar Microempreendedor Individual (MEI), a atividade será realizada na próxima quinta-feira (12), às 18h30, e é gratuita. As inscrições podem ser feitas pelo telefone (16) 3362-1820, pelo WhatsApp (16) 99186-7879 ou pela internet, no link: https://outlook.office365.com/book/AgendadeAtendimentoBalcoERSoCarlosv2@sebraesp.onmicrosoft.com/.

A iniciativa contempla profissionais do setor de beleza (manicures, cabeleireiras, massagistas), construção civil (pedreiros, eletricistas, instaladores de ar-condicionado, azulejistas), vendedores do varejo e de plataformas digitais, além de quem comercializa alimentos e produtos da região, entre outros.

Esta é uma oportunidade para aqueles que desejam entender melhor o que é ser MEI e quais os benefícios dessa modalidade, como a formalização simplificada, acesso a direitos previdenciários e a possibilidade de emissão de notas fiscais.

Durante o curso, os participantes poderão entender o passo a passo da formalização, explorar as diferentes opções de formalização e aprender a escolher a modalidade que melhor se encaixa nas necessidades do seu negócio.

Segundo o gestor de negócios do Sebrae-SP Aurélio Saraiva Guimarães, a oficina oferece uma oportunidade única para quem deseja iniciar sua jornada empreendedora de forma segura. “Para um ambiente empreendedor competitivo, onde os potenciais empresários possam faturar mais, nada melhor do que o conhecimento. E o Sebrae tem a missão de apoiar o empreendedor a partir desse conhecimento”, afirma Guimarães.

Ele também destaca o papel transformador do Sebrae-SP na educação de adultos. “Mesmo quem já tem formação acadêmica, muitas vezes não tem familiaridade com a temática empreendedora. Nossa função social é disseminar esse conhecimento e transformar o país através da educação”, ressalta.

Programação

A programação inclui tópicos como: Riscos da informalidade e vantagens da formalização; tipos de empresas e portes empresariais (MEI, ME, EPP); e passos para a formalização, com orientações sobre verificações e registros necessários.

