Saúde intensifica combate à dengue com ação na Rodoviária de São Carlos

A Secretaria Municipal de Saúde realizou, na tarde de sexta-feira (13), uma ação de combate à dengue na Rodoviária de São Carlos. A iniciativa foi coordenada pelo Departamento de Vigilância em Saúde, por meio da Equipe de Combate às Endemias, com foco na orientação da população sobre medidas preventivas contra a doença.

Durante a atividade, agentes distribuíram panfletos e abordaram passageiros e demais frequentadores do terminal com informações sobre a importância de eliminar possíveis criadouros do Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika, chikungunya e febre amarela.

De acordo com a líder da Vigilância Epidemiológica, Leidiane Lara Amorim Prataviera, o período de chuvas intensas no início do ano acendeu o alerta para o aumento de casos no município. “Estamos com aumento de casos de dengue na cidade. O intuito dessa ação é orientar os munícipes e buscar eliminar a proliferação do mosquito”, destacou.

A Vigilância Epidemiológica reforça que os principais sintomas da dengue incluem febre alta entre 39°C e 40°C, dor de cabeça, dores musculares e articulares, dor atrás dos olhos, manchas vermelhas na pele, coceira leve e náuseas. A orientação é que, ao apresentar esses sinais, o paciente procure atendimento em uma unidade de saúde.

Segundo o Boletim de Arboviroses divulgado em 10 de fevereiro de 2026, o município já contabiliza 72 casos confirmados de dengue neste ano. Outros nove casos aguardam resultado de exame e 45 foram descartados. Até o momento, não há registro de óbitos. Também não houve notificações de chikungunya, zika ou febre amarela.

A Prefeitura orienta que denúncias ou alertas sobre possíveis criadouros do mosquito podem ser feitos ao Controle de Zoonoses e Endemias pelo telefone (16) 3307-7405.

