São Carlos terá curso de minhocultura e compostagem

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda (SMTER), em parceria com o Sindicato Rural de São Carlos e com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), está com inscrições abertas para o curso de Minhocultura e Compostagem. A capacitação é de graça, são 20 vagas, e as inscrições podem ser realizadas até o dia 10 de março no Centro Público de Economia Solidária “Rosa Sundermann”, localizado na rua Paulo Toyama Riuji, n° 400, no bairro Santa Felícia. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. “Atividades como esta reforçam nosso compromisso em buscar qualificações variadas para oferecer aos cidadãos, abrindo mais oportunidades no mercado de trabalho e no empreendedorismo”, destacou a secretária de Trabalho, Emprego e Renda, Dani Favoretto Valenti.

Para realizar a inscrição é preciso ter idade mínima de 18 anos, ensino fundamental completo, apresentar RG, CPF, Carteira Profissional, Título de eleitor e comprovante de endereço. As aulas vão ser realizadas nos dias 15, 16 e 17 de março das 8h às 17h. Os alunos inscritos recebem alimentação gratuita e certificado de conclusão de curso. A carga horária é de 24 horas, e os temas abordados serão: minhocultura, escolha do local, compostagem, construção de canteiro, povoamento, controle de predadores, controle de fugas, coleta e armazenamento de húmus, comercialização do húmus e das matrizes.

SERVIÇO

CURSO DE MINHOCULTURA E COMPOSTAGEM

Inscrições – de 27/02 até 10/03

Local - Centro Público de Economia Solidária “Rosa Sundermann”, rua Paulo Toyama Riuji, n° 400, Santa Felícia. Segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

