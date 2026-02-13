Em 2025 houve queda de 33% nos acidentes de trânsito

A Prefeitura de São Carlos divulgou o balanço de 2025 sobre acidentes de trânsito e os números apontam uma redução histórica nos índices do município. De acordo com a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, o total de sinistros caiu de 810 em 2024 para 512 em 2025 — uma queda de 33%. Já o número de vítimas fatais passou de 31 para 26, representando diminuição de 25%.

O resultado é atribuído a um conjunto de medidas estruturadas que envolveram campanhas educativas, reforço na fiscalização e modernização da sinalização viária. Entre as ações desenvolvidas ao longo do ano estão atividades em escolas, blitzes educativas em pontos estratégicos, ajustes técnicos na semaforização e intensificação de vistorias em locais considerados críticos.

Para o secretário adjunto de Mobilidade Urbana, Sebastião Batista, os números comprovam que o investimento em engenharia de tráfego e educação é decisivo para salvar vidas. “A segurança viária é uma construção coletiva e as ações continuarão sendo aprimoradas com base em planejamento técnico, monitoramento de dados e integração entre os órgãos envolvidos”, afirmou.

Na mesma linha, o secretário de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, Michael Yabuki, destacou que os resultados vão além das estatísticas. “Reduzir em 33% o número de acidentes e em 25% as vítimas fatais não é apenas um dado estatístico, é a preservação de vidas. Esse resultado é fruto de um trabalho técnico, planejado e integrado, que envolve educação para o trânsito, investimentos em engenharia, modernização da sinalização e fiscalização permanente”, disse.

Frota crescente e foco nas motocicletas

O relatório também aponta que São Carlos encerrou 2025 com uma frota de 211.884 veículos. Desse total, 42.781 são motocicletas, representando pouco mais de 20% da frota. O crescimento contínuo das motos desde 2021 reforça a necessidade de campanhas específicas voltadas a esse público, considerado mais vulnerável no trânsito.

As ações educativas tiveram papel central ao longo do ano, com destaque para o Maio Amarelo e a Semana Nacional do Trânsito, além de atividades em escolas públicas e privadas e eventos realizados em parceria com a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), Polícia Militar do Estado de São Paulo, Corpo de Bombeiros e SAMU.

Fiscalização e atendimentos

No campo da fiscalização eletrônica, os radares da cidade registraram 44.290 infrações válidas em 2025. O cruzamento da Avenida São Carlos com a Rua Geminiano Costa liderou os registros, com 6.808 autuações.

Somando as atuações da Polícia Militar, agentes municipais de fiscalização, Guarda Municipal e Área Azul, foram aplicadas 31.514 autuações ao longo do ano.

Já os atendimentos viários totalizaram 5.023 ocorrências, incluindo 710 travessias escolares assistidas, 316 intervenções em sinalização e 862 atendimentos diretos à população.

Segundo a administração municipal, os dados reforçam a importância do planejamento técnico e da integração entre os órgãos para a consolidação de uma política pública permanente de segurança viária.

