(16) 99963-6036
segunda, 16 de março de 2026
Cidade

São Carlos registra 180 casos confirmados de dengue em 2026; não há óbitos

16 Mar 2026 - 16h55Por Jessica Carvalho R
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Dengue: várias ações podem ajudar no combate ao mosquito, mas nada é mais eficaz que eliminar os criadouros - Crédito: agência BrasilDengue: várias ações podem ajudar no combate ao mosquito, mas nada é mais eficaz que eliminar os criadouros - Crédito: agência Brasil

O município de São Carlos contabiliza, até o momento em 2026, 180 casos confirmados de Dengue, segundo dados atualizados da vigilância epidemiológica. Além disso, cinco notificações ainda aguardam resultado de exames laboratoriais, enquanto 48 casos foram descartados nesta semana.

De acordo com o balanço, não houve registro de mortes relacionadas à doença neste ano no município.

Em relação a outras arboviroses monitoradas pela saúde pública, foram registradas 51 notificações suspeitas de Chikungunya, porém todas foram descartadas após análise. Já para Zika foram feitas 50 notificações, que também acabaram descartadas.

No caso da Febre Amarela, não houve notificações registradas até o momento em 2026.

As autoridades de saúde reforçam a importância da colaboração da população no combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor das doenças, com a eliminação de recipientes que possam acumular água parada nas residências e terrenos.

Leia Também

Prefeitura intensifica operação tapa-buraco após chuvas e amplia serviços do programa São Carlos Mais Bonita
Cidade17h41 - 16 Mar 2026

Prefeitura intensifica operação tapa-buraco após chuvas e amplia serviços do programa São Carlos Mais Bonita

Depois de 36 dias na UTI, são-carlense Jéssica Barbosa está curada da leucemia
Vitória da fé e esperança 17h38 - 16 Mar 2026

Depois de 36 dias na UTI, são-carlense Jéssica Barbosa está curada da leucemia

Preço do diesel dispara e PROCON fiscaliza postos de São Carlos
Combustíveis 16h53 - 16 Mar 2026

Preço do diesel dispara e PROCON fiscaliza postos de São Carlos

Operação interdita depósitos de sucata sem alvará em São Carlos
Cidade15h52 - 16 Mar 2026

Operação interdita depósitos de sucata sem alvará em São Carlos

SAAE inicia manutenções no sistema de abastecimento em Água Vermelha e no Cidade Aracy
Cidade14h15 - 16 Mar 2026

SAAE inicia manutenções no sistema de abastecimento em Água Vermelha e no Cidade Aracy

Últimas Notícias