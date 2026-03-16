São Carlos registra 180 casos confirmados de dengue em 2026; não há óbitos

Dengue: várias ações podem ajudar no combate ao mosquito, mas nada é mais eficaz que eliminar os criadouros - Crédito: agência Brasil

O município de São Carlos contabiliza, até o momento em 2026, 180 casos confirmados de Dengue, segundo dados atualizados da vigilância epidemiológica. Além disso, cinco notificações ainda aguardam resultado de exames laboratoriais, enquanto 48 casos foram descartados nesta semana.

De acordo com o balanço, não houve registro de mortes relacionadas à doença neste ano no município.

Em relação a outras arboviroses monitoradas pela saúde pública, foram registradas 51 notificações suspeitas de Chikungunya, porém todas foram descartadas após análise. Já para Zika foram feitas 50 notificações, que também acabaram descartadas.

No caso da Febre Amarela, não houve notificações registradas até o momento em 2026.

As autoridades de saúde reforçam a importância da colaboração da população no combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor das doenças, com a eliminação de recipientes que possam acumular água parada nas residências e terrenos.

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