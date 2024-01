São-Carlense participa do programa Domingão com Huck

No último domingo, dia 31/12, o coordenador do Projeto Proara, Valentim Camargo, brilhou no quadro "Acredite em quem Quiser" do programa Domingão do Huck. Embora não fosse o autor da história real que deveria revelar o "Tio Patinhas Brasileiro", Valentim surpreendeu ao contar uma história cativante, conquistando o maior número de votos dos jurados. (assista ao vídeo)

Enquanto o objetivo do quadro era desvendar quem era o verdadeiro "Tio Patinhas Brasileiro", alguém que juntou incríveis R$110.000,00 em moedas de R$1,00, Valentim Camargo não apenas prendeu a atenção do público com sua narrativa, mas também usou o momento para promover o Projeto Proara.

Em seu relato, Valentim destacou os mais de 20 anos de atuação do projeto com esporte educacional na região do Cidade Aracy. Ele aproveitou a visibilidade para enviar uma mensagem carinhosa às crianças, ressaltando o compromisso contínuo do Proara em proporcionar oportunidades através do esporte, promovendo valores e educação.

"Acredita em quem Quiser"

No quadro Acredite em Quem Quiser, três pessoas contam uma história curiosa ou inacreditável, mas apenas uma está falando a verdade. Três celebridades convidadas formam um júri fixo que tem a missão de descobrir quem é o verdadeiro dono da história inacreditável.



