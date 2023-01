Santa Casa realiza colação de grau da 1º turma de auxiliares de enfermagem do IEP

Crédito: Comunicação Santa Casa

A Santa Casa de São Carlos realizou, na noite de quarta-feira (25/01), a colação de grau da 1ª Turma de Auxiliares de Enfermagem do Instituto de Ensino e Pesquisa (IEP).

Ao todo, 21 alunos concluíram o primeiro nível de formação do Curso Técnico em Enfermagem e receberam o certificado que os habilita para já atuarem como auxiliares de enfermagem. Em junho, ao concluírem o curso, vão receber o diploma de Técnicos de Enfermagem.

Além dos alunos e docentes, a cerimônia contou com a presença do Provedor da Santa Casa, Antônio Valério Morillas Júnior, da Diretora de Práticas Assistenciais, Dra. Carolina Toniolo Zenatti, do Gerente do IEP, André Mascaro, da Coordenadora do Curso Técnico em Enfermagem e Gerente de Práticas Educacionais do IEP, Vanisia Sulpino, e dos vereadores Lucão Fernandes e Elton Carvalho, que representaram o presidente da Câmara Municipal, Marquinho Amaral.

A Coordenadora do Curso ressaltou a importância de formar profissionais qualificados para atuarem na área da enfermagem. “Os técnicos e auxiliares de enfermagem realizam o trabalho pesado do dia a dia na assistência ao paciente. Sem estes, não há como estruturar a rede de saúde. Eles são essenciais para o sistema de saúde em geral”, disse.

Como exemplo, Vanisia citou alguns aprendizados trazidos pela pandemia de Covid-19 à sociedade. “Um deles, foi a importância da equipe de enfermagem, que esteve, está e estará em todas as ações de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação da saúde, demonstrando assim uma atuação efetiva e corajosa durante o contexto de todos os comprometimentos da saúde pública”, disse.

“Diante dessa magnitude, precisamos investir na capacitação e no aprimoramento destes profissionais para atender todas as demandas de saúde. Esse é o nosso propósito com a formação desta primeira turma”, complementou a Coordenadora do Curso.

O formando Luan Henrique Dresler Silverio foi o juramentista da turma e falou sobre esse momento de felicidade para os alunos. “É uma satisfação e uma emoção bem grande, não só para mim, mas para a turma inteira, de chegar neste momento. Não foi fácil para ninguém, foi um ano e meio de muita luta, de muito sacrifício, onde abrimos mão de muitas coisas. Então esse é um momento importante para a turma inteira”, disse.

A oradora da turma, Carla Rossi Ballestero, disse ser uma honra para os formandos fazer parte desta 1ª turma do curso e falou sobre as vantagens de poder aprender dentro de um hospital. “Desde a nossa aula inaugural, os primeiros estágios que fizemos, nós pudemos constatar a realidade da atividade do profissional auxiliar de enfermagem, do técnico de enfermagem e toda a equipe que trabalha aqui nas enfermarias da Santa Casa”, explicou.

Os vereadores Lucão Fernandes e Elton Carvalho elogiaram a iniciativa da instituição de criar um polo de ensino e pesquisa na área de saúde e salientaram que a cidade precisa de bons profissionais da área. “Nós estivemos aqui no dia do lançamento do curso e estamos agora nesta primeira etapa, onde esses profissionais já estão aptos a atuarem como auxiliares de enfermagem e depois se formarão técnicos. Ficamos muito felizes com a iniciativa deste hospital de estar preparando esses profissionais”, disse Lucão Fernandes, que é o presidente da Comissão de Saúde da Câmara de São Carlos.

“São Carlos ganha muito tendo a Santa Casa como mais um formador, mais uma escola de ensino de qualidade. Então agora temos certeza que vamos ter mais profissionais disponíveis na nossa cidade em nossa região. E com isso vamos ter um ganho na nossa rede, na atenção básica, na Prefeitura, na Santa Casa, no AME, na UPAS. Fico muito contente que a Santa Casa tenha essa vontade de dar continuidade nesses cursos e ser uma rede de ensino”, afirmou Elton Carvalho, que tem formação como técnico de enfermagem.

O Provedor da Santa Casa, Antônio Valério Morillas Júnior, parabenizou os alunos, professores e funcionários do IEP e afirmou que a formação de excelência oferecida dentro do hospital será um diferencial para esses profissionais. “São profissionais altamente capacitados para desempenharem suas funções, hoje como auxiliares de enfermagem e em breve como técnicos, em qualquer empresa da área de saúde. Com certeza, esses formandos serão disputados pelo mercado, inclusive pela própria Santa Casa”, disse.

O Provedor também agradeceu a presença dos vereadores Lucão Fernandes e Elton Carvalho. “Nossos agradecimentos para a Câmara Municipal pelos vereadores presentes, pelo apoio e amparo que sempre destina à Santa Casa”, concluiu.

SOBRE O CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO IEP

O curso de Técnico em Enfermagem do Instituto de Ensino e Pesquisa (IEP) – Santa Casa de São Carlos, tem por objetivo formar profissionais Técnicos em Enfermagem para atuarem no cuidado em saúde individual e coletiva, através do desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes técnicos, políticos, humanos e éticos, participando da assistência de Enfermagem em todos os níveis de atenção à saúde. O mercado de trabalho para o Técnico em Enfermagem é amplo, com possibilidade de ingresso em todas as unidades de saúde, tais como: hospitais, clínicas, home care, consultórios, unidades de pronto atendimento, além de concursos públicos específicos da área.

SOBRE O INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA (IEP) DA SANTA CASA

Além de ser referência nos atendimentos de média e alta complexidade na região, a Santa Casa sempre teve como objetivo, tornar-se um polo de ensino e pesquisa. Por isso, em 2014, foi criado o Departamento de Ensino, que depois se transformou no Instituto de Ensino de Pesquisa (IEP) em 2021.

O IEP oferece cinco programas de residência médica nas especialidades de Cirurgia Geral, Clínica Médica, Pediatria, Ortopedia e Ginecologia e Obstetrícia.

E o Programa de Residência Multiprofissional, único entre todos os 24 municípios do Departamento Regional de Saúde (DRS III) de Araraquara, nas áreas de Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição e Psicologia.

O Instituto de Ensino e Pesquisa da Santa Casa também oferece o Programa de Estágio para todas as escolas técnicas de São Carlos e o Internato Médico Hospitalar, em parceria com a Faceres, a UNIFAI e a UFSCar, em um total de 258 alunos.

E em 2021, o IEP deu início ao primeiro Curso Técnico de Enfermagem aprovado pela Secretaria Estadual de Educação em um hospital filantrópico do interior do Estado de São Paulo e recentemente inovou com a primeira especialização de nível técnico, com a primeira turma de Instrumentação Cirúrgica.

