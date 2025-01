Santa Casa presta homenagem a colaboradora pelos 61 anos de dedicação à instituição

Provedor Antonio Valério Morillas Junior e Nira - Crédito: divulgação

A Santa Casa de São Carlos realizou nesta sexta-feira (10) uma emocionante homenagem para celebrar a trajetória de Alvanira Conceição de Oliveira, carinhosamente conhecida como Nira, pelos 61 anos de dedicação à instituição.

Durante a cerimônia, o provedor Antonio Valério Morillas Junior entregou a Nira uma placa comemorativa e um crachá de voluntária, simbolizando o reconhecimento pelo trabalho prestado e a continuidade de sua contribuição à Santa Casa em uma nova fase. Além disso, a coordenadora do grupo de voluntárias da Maternidade, Nilce Morillas, presenteou Nira com um buquê de flores, reforçando o carinho e a admiração de todos.

Para o Provedor, celebrar histórias como a de Nira é um privilégio. "A Nira representa o espírito solidário e comprometido que guia todos nós aqui na Santa Casa. Mesmo não fazendo mais parte do quadro de funcionários, seu legado e sua presença continuam a nos inspirar. Este crachá de voluntária é mais do que um símbolo, é um convite para que ela continue sendo parte da nossa família", destacou Antonio Valério.

Emocionada, Nira agradeceu o reconhecimento. "Passei mais tempo da minha vida aqui do que em qualquer outro lugar. A Santa Casa foi e sempre será minha segunda casa. Agradeço a cada um que fez parte da minha trajetória e por essa homenagem tão especial. Agora, como voluntária, vou continuar contribuindo com o que mais amo fazer: ajudar as pessoas."

A cerimônia contou também com a participação do Dr. José Eduardo Ungari e do Dr. Luiz Roberto Dib, representando a Unimed São Carlos, que prestaram sua homenagem à colaboradora. A solenidade reuniu ainda a diretora de Práticas Assistenciais, Dra. Carolina Toniolo Zenatti, o diretor técnico, Dr. Roberto Muniz Junior, o diretor administrativo e financeiro, Danilo Carvalho Oliveira, o ex-prefeito de São Carlos, Paulo Altomani, a coordenadora do grupo de voluntárias da Santa Casa, Mariangela Pucci, além de mesários, colaboradores e familiares de Nira.

