Saae reforça que Refis vai até 20 de dezembro

Crédito: Divulgação

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (Saae) informa que o Refis – Programa de Recuperação Fiscal da Prefeitura de São Carlos, também vale para usuários que tem débitos com a autarquia e que esta chance foi prorrogada até a próxima quarta-feira, 20.

O Programa de Recuperação Fiscal permite que o contribuinte inadimplente regularize seus débitos fiscais, com remissão de multas e juros. O programa é aplicado a todos os impostos municipais e inclui, além do Saae, Progresso e Habitação de São Carlos (Prohab), Fundação Educacional São Carlos (Fesc) e a Fundação Pró-Memória.

O contribuinte pode parcelar em até 10 vezes, com desconto em multas e juros de 90%, ou em 20 vezes com desconto de 80%. O valor mínimo da parcela é de R$ 50,00 para pessoas físicas e R$ 80,00 para pessoas jurídicas.

Atendimento presencial

Quem tiver débito com o Saae deverá procurar diretamente a autarquia em um dos seus cinco postos de atendimento presencial: sede, centro, Vila Prado, Cidade Aracy e Distrito de Santa Eudóxia. A Unidade de Atendimento Presencial do SAAE na sede fica na Avenida Getúlio Vargas, 1.500. No centro, Rua 7 de setembro, 2.152; na Vila Prado, Rua Bernardino de Souza, 636; no bairro Cidade Aracy, Rua Lucy Serillo, 155; e no distrito de Santa Eudóxia, na Rua Cristóvão Martinelli, 22. O horário é das 8h às 16h.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também