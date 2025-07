SAAE promove capacitação sobre "ESocial" para servidores

O curso é uma imersão sobre o sistema eSocial, que unifica o envio de informações trabalhistas, fiscais e previdenciárias. Voltado para profissionais da área de recursos humanos e setores afins, o conteúdo abrange desde os conceitos iniciais até os processos mais complexos do sistema, garantindo que os participantes realizem os procedimentos de forma correta e eficiente.

Participam da capacitação servidores da Gerência de Gestão de Pessoas (GGP), do Setor de Pessoal e Folha de Pagamento (SPFP), do Setor de Serviços Especializados em Segurança e Medicina do Trabalho (SSESMT), além da Superintendência de Administração e da Procuradoria-Geral do SAAE.

CONAM - Com colaboradores especializados em áreas como direito público, administração, finanças, planejamento e orçamento, educação, saúde, licitações, recursos humanos, engenharia, tecnologia e comunicação, a Conam é referência nacional na prestação de serviços de consultoria e tecnologia para órgãos públicos municipais. A empresa também possui reconhecimento por parte de Tribunais de Contas dos Estados, do Ministério Público Federal e da Procuradoria-Geral da União.

O QUE É O eSOCIAL? - O eSocial é um sistema do governo federal que unifica o envio de informações trabalhistas, previdenciárias e fiscais pelos empregadores. Ele substitui diversas obrigações acessórias como GFIP, CAGED, RAIS e comunicações relativas ao FGTS, centralizando os dados em um ambiente digital único. O objetivo é simplificar os processos de contratação, fiscalização e apuração de tributos relacionados aos trabalhadores.

O presidente do SAAE, Derike Contri, que abriu o curso na manhã de terça-feira, destacou a importância da constante atualização dos servidores. “O eSocial é uma ferramenta essencial, principalmente para o setor de gestão de pessoas. É fundamental mantermos nossa equipe atualizada sobre as mudanças e novidades desse sistema para garantir eficiência e conformidade nos processos internos da autarquia.”

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE) iniciou nesta terça-feira, 15 de julho, o curso “eSocial – Processos e Procedimentos”, destinado aos profissionais da autarquia que atuam diretamente com o sistema. A capacitação ocorre em dois dias, 15 e 16 de julho, e é ministrada por especialistas da Consultoria em Administração Municipal (Conam), empresa que atua exclusivamente na prestação de serviços à administração pública municipal.