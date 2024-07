Ruas no entorno da Santa Casa serão interditadas

SIGA O SCA NO

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) informa que devido a implantação de uma travessia elevada e de lombada na região da Santa Casa, na avenida Dr. Carlos Botelho e na Paulino Botelho de Abreu Sampaio, nesta terça-feira, 23, das 9h às 15h, essas vias ficarão interditadas nos trechos entre a rua Victor Manoel de Souza Lima e rua a própria Paulino Botelho de Abreu Sampaio. Para quem utiliza a Dr. Carlos Botelho o trânsito será desviado no sentido do contra fluxo da Vítor Manoel Souza Lima, rua Princesa Izabel retornando na Paulino Botelho de Abreu Sampaio. Já os ônibus do transporte coletivo serão desviados pela Rua Visconde de inhaúma retornando pela rua Serafim Vieira de Almeida. O acesso local a Maternidade Dona Francisca Cintra Silva será realizado pela rua XV de Novembro retornando pelo bolsão da rua Paulino Botelho de Abreu Sampaio.

