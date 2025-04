São Carlos registra madrugada com ventos fortes e queda nas temperaturas

Sábado amanheceu com céu parcialmente nublado -

A cidade de São Carlos enfrentou uma madrugada marcada por fortes rajadas de vento, acompanhadas por uma queda significativa nas temperaturas. Conforme previsão divulgada anteriormente pelo SCA houve queda nas temperaturas e os termômetros registraram mínima de 18ºC, mas a sensação térmica caiu para 15ºC — a menor temperatura do ano até o momento.

Ao longo do dia, a temperatura não deve subir muito. A previsão indica que a máxima não deve ultrapassar os 25ºC, mantendo o clima ameno em toda a região.

No interior do estado de São Paulo, o céu varia entre claro e parcialmente nublado. Já a faixa leste paulista segue sob influência de muita nebulosidade e possibilidade de chuvas fracas, resultado do transporte de umidade do oceano para o continente.

Segundo os meteorologistas, a entrada de um sistema de alta pressão pós-frontal marca a primeira queda significativa de temperatura deste outono, com declínio mais acentuado no centro-leste do estado.

