Rodson convida população para Mega Feirão Habitacional de São Carlos

Neste sábado, 16, será realizado o Mega Feirão Habitacional, evento que acontece na Praça Coronel Salles, localizada na Avenida São Carlos, nº 1885, das 8h às 17h, sendo uma parceria da ADN Construtora e Prohab, onde serão disponibilizados mais de R$50 milhões em subsídios para a compra de um imóvel, através de cheques de até R$11 mil do Programa Casa Paulista e de até R$55 mil em benefícios do Minha Casa Minha Vida, somando até R$70 mil reais em descontos para quem deseja financiar sua primeira moradia.

De acordo com Rodson Magno, Presidente da Prohab, esse convênio firmado entre Prohab e ADN reforça o poder das parcerias público-privadas e seu compromisso em promover o acesso a moradia de qualidade para os são-carlenses. “Estamos falando em mais de 2 mil oportunidades para quem deseja financiar o seu imóvel pela Caixa Econômica Federal com as menores taxas e os maiores descontos e subsídios dos importantes programas como Casa Paulista e Minha Casa Minha Vida”, completa.

Segundo Caio Maroni, Diretor Comercial da ADN, a construtora disponibilizou mais de mil unidades entre quatro empreendimentos na cidade como opção de moradia. Através da parceria com a Prohab, os imóveis estão elegíveis para receber os subsídios do Governo Estadual e Federal, facilitando a aquisição e promovendo o acesso a compra de apartamentos localizados em condomínios-clube, com toda infraestrutura de lazer e localizados nas melhores regiões da cidade, atendendo a demanda e necessidade dos cidadãos de diversos bairros.

“Todos os condomínios participantes do Mega Feirão do Imóvel contam com apartamentos completos com sacada, elevador, garagem, piscina, playground, espaço para pets, entre outros itens de serviço, lazer e conveniência. Esta é a melhor oportunidade para quem deseja sair do aluguel e conquistar o seu próprio imóvel”, finaliza Caio.

Vale destacar que no dia do evento serão distribuídas senhas de atendimento e os critérios e documentos necessários para participar são:

CRITÉRIOS

– Não possuir imóvel próprio;

– Não ter restrição no nome;

– Ter renda familiar (até 3 pessoas) a partir de 2 salários-mínimos (formal ou informal);

– Residir em São Carlos.



DOCUMENTOS

– CPF e RG ou CNH válida;

– Comprovante de endereço (últimos 3 meses);

– Certidão de nascimento;

– Certidão de casamento (caso seja casado);

– Holerite (últimos 3 meses);

– Carteira de trabalho;

– Certidão de nascimento dos filhos (caso tenha);

– Declaração do imposto de renda e recibo de entrega (se declarar).



PARA AUTÔNOMOS E PROFISSIONAIS LIBERAIS

– Documentos pessoais acima;

– Extrato de conta corrente dos últimos 3 meses (para autônomos);

– Fatura de cartão de crédito dos últimos 3 meses (para autônomos).

