Retrospectiva: relembre os acontecimentos que marcaram São Carlos em 2019

O ano de 2019 está chegando ao fim. O SCA preparou uma breve retrospectiva com as notícias mais acessadas, segundo relatórios do Google Analytics, que faz a medição da audiência em sites na internet. Infelizmente notícias policiais foram as que tiveram maior repercussão. Acompanhe:

Janeiro - Tragédia na Electrolux

Uma tragédia matou o metalúrgico Wagner Augusto da Silva, 40 anos na Electrolux. Ele ficou prensado em uma máquina.

O engenheiro da empresa contou que Wagner trabalhava no setor de estamparia, quando por motivos a serem apurados, a prensa (Chinfong), de 400 toneladas desceu, vindo a esmagá-lo. Leia Mais

Janeiro - Jovem foi encontrada morta no CDHU

A jovem Natália Luiza de Barros, de 23 anos, foi encontrada morta em um apartamento no bloco 3 do condomínio 1, no CDHU da Vila Isabel.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e quando chegou ao local solicitou a presença do médico da Unidade de Suporte Avançado (USA) do SAMU, porém ao chegar ao local a vítima já estava morta.

Segundo familiares, Natália sofria de depressão e cometeu suicídio. Leia Mais

Fevereiro - Mãe e filha foram assassinadas no Prologamento do Medeiros

Mãe e filha foram encontradas mortas na rua Bernardo Cerrute, no bairro Prolongamento do Jardim Medeiros.

Os corpos de Mariza Barreto Borges de 40 anos e sua filha, a jovem Larissa Cristina Ernesto Borges de 18 anos foram encontrados em estado avançado de decomposição no quarto e no banheiro.

Renato Barufa do Carmo, de 37 anos, ex-companheiro de Mariza foi preso após confessar o crime. Leia Mais.





Fevereiro - Mulher é morta e assassino tira a própria vida no Santa Angelina

Elis Cristina Silva da Costa, de 34 anos, foi morta a tiros dentro de casa na rua Miguel Donofrio, no bairro Santa Angelina.

O autor dos tiros, Dário Rodrigues Staine foi encontrado morto, enforcado em uma árvore em uma mata a 100 metros do local. Dário era obcecado por Elis e queria a todo custo manter uma relação amorosa com ela. Leia Mais

Março - PM e Departamento de Fiscalização interditam festa de carnaval no Centro

Durante o Carnaval, a Polícia Militar e o Departamento de Fiscalização da Secretaria Municipal de Habitação interditaram uma festa que estava ocorrendo sem a devida autorização em um bar localizado na rua Nove de Julho, na região central. A PM precisou usar bombas de gás lacrimogênio para disperar a multidão. Leia mais

Março - Quadrilha assalta carro-forte na frente da Latam e rouba R$ 2 milhões

O carro-forte da empresa Protege seguia para Ribeirão Preto, quando ocupantes de uma Hilux dispararam vários tiros de fuzil contra o veículo. Mesmo assim o motorista seguiu em zigue-zague para não ser ultrapassado pelos bandidos, mas acabou se deparando com um caminhão em chamas bloqueando a pista.

Neste momento, mais bandidos, em uma outra Hilux e um HRV também efetuaram disparos atingindo o carro-forte.

Os vigilantes acabaram abrindo a porta e se renderam, enquanto que os criminosos explodiram o cofre levando R$ 2 milhões. Nenhum dos funcionários ficou ferido e nenhum bandido foi preso. Leia mais





Abril - Onça invade residência no Jardim Ricetti

Uma onça-parda apareceu no bairro Jardim Ricetti, em São Carlos, e causou alvoroço. O animal foi visto por moradores e passou a pular pelos muros e telhados das casas até invadir a garagem de uma residência, na rua Luiz Roher, perto do supermercado Marini.

O Corpo de Bombeiros, Polícia Ambiental e a equipe do Parque Zoológico foram acionados para fazer a captura. Leia mais





Abril - Restaurante é interditado no Centro de São Carlos

Uma equipe de fiscalização da Vigilância Sanitária realizou a interdição de um estabelecimento comercial de venda de comida japonesa. Localizado na região central da cidade, o restaurante foi interditado pela segunda vez no prazo de um ano.

As autoridades sanitárias encontraram falta de boas práticas para manipulação de alimentos, falta de boas práticas no armazenamento dos pescados em geral, além de encontrar produtos vencidos que eram utilizados para a manipulação dos alimentos.

O motivo da ação foi uma denúncia de falta de boas práticas. Leia mais Maio - Morte de comerciante deixa São Carlos de luto Juliana Bondioli Gradin, 40, junto com o marido, era proprietária da tradicional Agropecuária Brasil. Juliana tinha dado à luz a uma menina há 21 dias e não vinha se sentindo bem. Foi atendida na maternidade via convênio médico particular, mas teria recebido alta. Seu quadrado clínico se agravou e ela acabou falecendo. Leia mais

Maio - Após carreta tombar, casal morre na Washington Luis O acidente aconteceu em São Carlos, perto do trevo de acesso à Descalvado. A carreta com placas de Cordeirópolis/SP, carregada de milho seguia pela rodovia quando tombou no quilômetro 227 + 900 metros e arrastou-se por cerca de 150 metros, até bater contra o pilar de sustentação da rodovia SP-215. Equipes da USA (Unidade de Suporte Avançado) do Samu, Bombeiros e concessionária que administra a rodovia estiveram no local para realizar o socorro, porém Leonardo Bernardo de Lorena, de 32 anos,e Débora Hellen Lopes, de 27, que estavam no interior do caminhão foram encontrados sem vida. Leia mais

Junho - Morador de rua foi encontrado morto após uma das madrugadas mais frias do ano

Um morador de rua, identificado como Aparecido Donizete Ferreira da Silva, de 59 anos, foi encontrado morto no início da manhã, na esquina nas ruas José Bonifácio com a São Sebastião, no centro de São Carlos.

Junho - Jovem de 22 anos, recém-casado, morreu após procurar atendimento em vários hospitais

Os sonhos do açougueiro Leonardo Rayner Mendonça, dos Santos, de 22 anos, que havia casado recentemente, foram interrompidos. Ele machucou o tornozelo jogando futebol e seu quadro clínico só piorou, mesmo buscando ajuda na UPA e na Santa Casa. Na época, a família acusou a Santa Casa de negligência médica. Leia mais





Julho - Operador de caixa é flagrado cancelando compra e colocando o dinheiro no bolso

O acusado de 20 anos, funcionário de um supermercado de São Carlos, localizado na Avenida Francisco Pereira Lopes, foi flagrado cancelando compras de clientes e furtando o dinheiro.

De acordo com o boletim de ocorrência, o fato foi descoberto pela encarregada da loja. Em relato à Polícia, ela disse que um cliente apresentou um cupom fiscal cancelado de uma compra e ao olharem a filmagem flagraram o operador cancelando as compras e colocando o dinheiro no bolso. Leia mais

Julho - Reportagem mostrou situação do seu Binho, que enfrentou na rua o frio rigosoro do inverno são-carlense

‘Seo’ Binho, de 72 anos, estava sentado em frente a uma porta de ferro na esquina da rua 15 de Novembro com a Avenida São Carlos, no centro.

“Está muito frio, muito gelado”, repetiu várias vezes que demonstrava estar desorientado. O repórter do SCA ofereceu café quente à ele, que rapidamente aceitou. O mês de julho costuma ser um dos mais frios na cidade.



Agosto - A caminho da Santa Casa, jovem morre após cair com o carro em córrego Felipe de Almeida Silva Corradine, 32 anos sentia fortes dores no peito e chegou a ir na UPA Santa Felícia em busca de socorro médico e após ser atendido, foi orientado a buscar atendimento na Santa Casa e após descer a rua Miguel João e entrar na Avenida Francisco Pereira Lopes, em uma rotatória com destino a instituição de saúde, ao virar o volante do seu Citroën C3, teria sentido fortes dores no peito. O carro subiu na sarjeta e se precipitou para dentro do córrego. O motorista estava acompanhado de sua esposa. Uma Unidade Resgate do Corpo de Bombeiros foi ao local e durante o resgate, mas Felipe já estava morto. Leia mais

Agosto - Adolescente de apenas 16 anos morreu após carro capotar na Washington Luis O SUV Mahindra, com placas de São Carlos, com sete pessoas retornava de São Paulo, quando no quilômetro 207, por motivos a serem apurados, o motorista perdeu o controle, bateu no barranco e capotou. Chovia no momento do acidente. O adolescente identificado como João Rodrigues Camargo, de 16 anos, morreu na hora. Ele estudava na escola católica Querigma. Leia mais

Setembro - A morte da motociclista Aline Saladini causou comoção em São Carlos Aline estava em sua moto pela rua Rui Barbosa e no cruzamento com a rua Adolfo Cattani, por motivos a serem apurados, colidiu em uma bicicleta. O impacto foi violento. O ciclista foi ao solo e a motociclista, antes de cair, bateu com a cabeça violentamente em uma árvore, ocorrendo o traumatismo craniano. Uma campanha de doação de sangue foi realizada e centenas de pessoas participaram. Amigos e parentes também fizeram correntes de oração na região da Santa Casa. Leia mais Setembro - Mulher foi assassinada pelo ex-companheiro no Cidade Aracy O feminicídio aconteceu na rua Guilherme Simão Darezo. A filha de 13 anos, foi junto com o tio buscar roupas na casa da mãe e a encontrou caída na cozinha com vários ferimentos. O ex-companheiro, Ediney Silva dos Santos foi preso pela Polícia Civil em Ibaté. Leia mais Setembro - Travesti foi encontrada morta na SP-215, em São Carlos Segundo informações colhidas pela reportagem, três ciclistas que passavam perto da Fazenda Água das Pombas avistaram o corpo e avisaram funcionários do Departamento de Estradas e Rodagem (DER) que estavam nas imediações. Mais tarde a Polícia identificou o corpo como sendo da travesti Bruna Torres, que morava em Araraquara. a DIG identificou e indiciou dois suspeitos pelo crime que seriam os donos da pensão onde ela morava. Leia mais Outubro - Morte de casal de médicos na SP-318 A médica neurologista Fernanda Coimbra Pacheco, de 31 anos, que trabalhava no AME em São Carlos morreu no grave acidente que aconteceu na rodovia SP-318). O marido dela, o também médico, Abner Brito Santos Donato, de 31 anos também morreu. O carro que eles estavam bateu de frente com um caminhão. Chovia no momento da colisão. Leia mais

Outubro - Trânsito que mata: motociclista morreu após bater em poste na Bruno Ruggiero Filho Antônio Josias Oliveira Costa. de 36 anos, conduzia uma CG vermelha pela via, no sentido Santa Felícia - shopping, e ao fazer uma curva, por motivos desconhecidos, perdeu o controle do veículo e atingiu o poste. Ele chegou a ser socorrido com vida pelo Corpo de Bombeiros, mas morreu a caminho do hospital. Antônio era natural do Maranhão, onde foi enterrado. Leia mais

Novembro - Jovem de apenas 20 anos morreu em acidente de moto na Sallum Emerson Whisley Da Silva pilotava uma Fazer, que segundo familiares, ele havia comprado recentemente. Ele seguia em sentido à UPA da Vila Prado, quando perdeu o controle e colidiu violentamente contra a traseira de um carro estacionado. Ele morreu na hora. Leia mais Novembro - Concurso público da Prefeitura Municipal atraiu vários candidatos Com salário de até R$ 2.854, a Prefeitura Municipal abriu concurso público na área da educação. Milhares de candidatos se inscreveram e a prova foi realizada no dia 15 de dezembro. Leia mais

Dezembro - Morte de universitária causou comoção na cidade Jhenifer Daniela Fortes, de 20 anos, estava indo para a faculdade, na garupa de uma CG pilotada por seu amigo, quando foram atingidos por um carro que tentava ultrapassá-los. Eles caíram com a moto e Jhenifer foi atingida por um ônibus que vinha logo atrás, cujo motorista não teve tempo de frear. Na faculdade ela iria fazer a última prova do curso de contabilidade que cursava. Leia mais Dezembro - Jovem que não sabia nadar morreu afogado no Broa O jovem de 19 anos, natural de Dois Córregos, morreu afogado no dia de Natal, na represa do Broa em Itirapina. Segundo familiares, Jeferson Reinaldo Rossi Gabini não sabia nadar. Ele chegou a ser retirado da água e levado por policiais militares até o hospital São José, mas acabou falecendo. Leia mais

