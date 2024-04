SAAE executa manutenção de drenagem do Jardim Santa Tereza

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE) realizou, na semana de 22 a 26/04, no Jardim Santa Tereza, um trabalho fundamental para diminuir riscos de alagamentos e inundações. A atividade consistiu, basicamente, na limpeza e desobstrução de bueiros (bocas de lobo) que estavam completamente entupidos, impedindo a vazão natural das águas pluviais. A situação mais grave (e já solucionada) foi encontrada na Rua Manoel M. Carlos Pinto, onde todo o sistema de ramais e galerias estava obstruído.

De acordo com o Gerente de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais do SAAE, Eduardo Casado, a operação foi bem sucedida. “Recebemos ainda em dezembro a primeira solicitação de limpeza e, durante o atendimento, identificamos a gravidade da situação e o comprometimento total do sistema. Fizemos uma avaliação técnica e planejamos a operação de limpeza, utilizando equipes com ferramentas manuais e empregando simultaneamente dois caminhões com equipamento hidrojato-sugador. Recuperamos a plena capacidade do sistema em um trabalho de quatro dias ininterruptos, que agora será complementado com a manutenção das grelhas que estavam danificadas e também a limpeza na Av. Pacaembu.”

O presidente do SAAE, Engenheiro Mariel Olmo, avalia como positiva mais esta ação do SAAE. “Na medida em que executamos este serviço, diminuímos a chance de problemas maiores que sempre representam mais transtornos e mais custos. Reforço o pedido aos moradores para que tenham total atenção para o descarte de resíduos, sejam recicláveis, restos de poda e roçagem e também o lixo doméstico, para que não acabem sendo levados pela água para as bocas de lobo, causando entupimento e transtornos às casas próximas. São cuidados simples que colaboram com nosso próprio bem-estar, com o melhor uso dos recursos públicos e mostram nosso compromisso com o meio ambiente. Pedimos aos usuários para que usem sempre os canais de atendimento e comunicação do SAAE caso identifiquem algum entupimento ou vandalismo, principalmente com relação aos furtos de grades nas bocas de lobo”.

