Grupo de carros tuning arrecada alimentos para desabrigados do RS

SIGA O SCA NO

Ajuda são-carlense foi encaminhada para o sul do país: empatia e solidariedade - Crédito: Divulgação

A onda de solidariedade em São Carlos voltada para as vítimas da severa enchente que atingiu o Rio Grande do Sul, aumenta a cada dia. Comovidos, voluntários promovem ações sociais para ajudar os milhares de desabrigados que estão sem alimento e sem água.

Desta forma, na noite desta terça-feira, 7, um grupo de carros tuning denominado Alldown promoveu a arrecadação de alimentos e água mineral em um dos encontros feitos no estacionamento do Serasa, no Parque Industrial.

Durante a ação, foram arrecadados mais de um tonelada de alimentos que foram enviados para Rio Grande do Sul em parceria com a empresa de ambulância Nexus.

Leia Também