Lajes para passarela chegam ao CDHU e rua Inajá é interditada

Crédito: Divulgação

As lajes que serão utilizadas para a passarela que irá transpor a linha férrea começaram a chegar na manhã desta quarta-feira, 8, no CDHU, na Vila Isabel. No sábado, 11, elas serão içadas por munck.

Para que os trabalhos aconteçam normalmente, a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT), através de nota emitida pela assessoria de imprensa, informou que nos dias 8, 9 e 10, das 8h às 18h, ocorrerá interdição do trânsito de veículos na rua Inajá, no sentido das ruas da Paz e Julião José dos Santos (CDHU) em direção ao bairro Cruzeiro do Sul. A interdição será necessária para que a empresa RUMO possa realizar a obra da construção da passarela da linha férrea na rua Inajá.

A SMTT ressalta que a interdição poderá ser liberada à medida que os serviços forem executados e informa, ainda, que o trânsito de veículos no sentido da avenida Morumbi para o CDHU estará funcionando normalmente.

Os motoristas devem procurar rotas alternativas, como a Praça Itália, e devem evitar as vias interditadas durante o período das obras.

