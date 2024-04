Rodson comemora mais de 200 novas unidades habitacionais para São Carlos

Crédito: divulgação

O Governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, juntamente com o Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Marcelo Branco, anunciaram na manhã de hoje, 26, no Palácio dos Bandeirantes, 313 Novas Unidades Habitacionais para São Carlos, sendo 200 unidades pela CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo) que atende exclusivamente famílias de baixa renda, e 113 pelo Programa Casa Paulista CCI (Carta de Crédito Individual) que é um programa de fomento que concede subsídios às famílias com renda de até três salários mínimos, para adquirirem unidades habitacionais nos empreendimentos habilitados pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, no âmbito de financiamentos Caixa-FGTS.

O Vereador Rodson Magno participou do anuncio da expansão do programa estadual, representando o Prefeito Airton Garcia.

“Quero agradecer o Governador Tarcísio de Freitas e o Secretário Marcelo Branco por garantirem mais 43 mil novas unidades habitacionais no Estado. Estou muito feliz que nosso município foi contemplado com 313 unidades. Esta é uma luta do meu mandato como vereador. Habitação é prioridade, pois muitas pessoas sonham em ter sua casa própria”, destaca Rodson.

