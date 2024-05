UFSCar realiza queima prescrita em área de Cerrado do Campus São Carlos

Area da operação já recebeu a manutenção dos aceiros -

Entre os dias 6 e 10 de maio, mais uma ação para a prevenção de focos de incêndio será adotada no campus São Carlos. Neste período, acontece a queima prescrita em três áreas de vegetação do campus, consideradas estratégicas para a efetividade das medidas preventivas de combate a focos de incêndio. A operação, programada pela Administração Superior da Universidade, é uma ação conjunta que integra a Operação São Paulo Sem Fogo, da UFSCar, o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar e o Ministério Público do Meio Ambiente.



A queima prescrita utiliza o fogo para combater o fogo como medida de prevenção. Ela é utilizada como elemento de redução da vegetação morta e fina, identificada como uma das causas para a ocorrência da combustão (também chamada de ignição) e propagação de incêndios. Atualmente, é concebida como uma medida de Manejo Integrado do Fogo no Estado de São Paulo, com base na Lei Estadual nº 17460/2021 e no art. 38 da Lei Federal nº 12651/2012 . Neste ano, a queima prescrita será realizada na UFSCar, Embrapa e na Fazenda Sapé, com o objetivo de ampliar as ações de prevenção a incêndios em propriedades com grandes extensões vegetais.



Atenção especial

A Administração Superior da UFSCar solicita atenção especial das pessoas que, habitualmente, visitam as áreas de vegetação do campus São Carlos para a realização de atividades esportivas e de lazer. "Durante a realização do procedimento de queima prescrita, a orientação é que essas visitas não sejam realizadas", alerta Erica Pugliesi, secretária da Secretaria Geral de Gestão Ambiental e Sustentabilidade (SGAS). Outro aviso é que entre 8h30 e 16 horas, período de realização do procedimento, "é provável que seja visível na região do campus São Carlos uma névoa de fumaça; o que é esperado e será monitorado pelo Corpo de Bombeiros", completa Erica Pugliesi.



A queima prescrita na UFSCar acontece após a manutenção dos aceiros na área de vegetação do campus São Carlos, medida fundamental para garantir a eficácia das ações de prevenção de incêndios em áreas de vegetação. Além dessas práticas preventivas, que foram adotadas, é de muita importância que as pessoas zelem pelo local quando estiverem nas áreas de vegetação do campus e se atentem às placas informativas e de sinalização.



Ação integrada

A manutenção dos aceiros no campus São Carlos foi realizada em uma extensão de 33 quilômetros. A medida, ação que precisa acontecer antes da queima prescrita, aconteceu no último mês de março. Durante a manutenção dos aceiros, acontece a limpeza local de estradas, remoção de galhos, espécies invasoras nas áreas de borda, de forma que as vias estejam limpas, evitando a propagação do fogo. Além disso, deixa-se as vias de acesso às áreas de vegetação livres para que possam receber as ações de combate ao fogo.



"Em 2023, realizamos essa operação, pioneira aqui em São Carlos, quando foram envolvidos o Parque Ecológico de São Carlos e a Embrapa Pecuária Sudeste. Foi uma experiência de sucesso, que atingiu os objetivos desejados, auxiliando na proteção contra incêndio e também na recuperação da área queimada. É possível já percebermos os ganhos ambientais do emprego desta técnica, com a diminuição de capins invasores e o retorno de uma vegetação mais diversa", explica Erica Pugliesi.



Tanto a queima prescrita como a manutenção dos aceiros são atividades do projeto de extensão "Manejo florestal como suporte para a realização de ações integradas de Educação e Cultura Ambiental no Campus São Carlos". Elas ocorrem com o acompanhamento da SGAS por meio do Departamento de Gestão de Áreas Verdes, Biodiversidade e Agroambientes (DeGABA).

