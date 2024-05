Fundo Social de Solidariedade realiza campanha de doação para vítimas da chuva no RS

Crédito: Gustavo Mansur

O Fundo Social de Solidariedade de São Carlos está em campanha para arrecadar produtos de limpeza, higiene pessoal, cobertores e agasalhos em geral para encaminhar à população do Rio Grande do Sul, estado que enfrenta a pior tragédia de sua história, com mais de 340 cidades em situação de calamidade pública.



A população pode doar produtos como água, produtos de limpeza (água sanitária, balde, desinfetante, detergente, detergente em pó, escova para lavar, esponja para limpeza, esponja de aço, limpador multiuso, luva de látex, pano de chão, rodo, sabão em barra, sacos de lixo, saponáceo, vassoura); produtos de higiene (creme dental, escova dental, fio dental, sabonete, shampoo, condicionador); agasalhos (roupas e cobertores) e ração para cães e gatos.



As doações podem entregues nos seguintes locais: Fundo Social de Solidariedade, localizado na Rua Francisco Maricondi, nº 375, na Vila Marina, sede do Fundo no distrito de Santa Eudóxia, localizado na Rua Coronel Joaquim Cintra, nº 25, no Paço Municipal (Prefeitura), na Rua Episcopal, nº 1.375, no Centro e no campus I da Fundação Educacional São Carlos (FESC), localizada na Rua São Sebastião, nº 2.828, na Vila Nery. As doações podem ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

