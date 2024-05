Funcionários do HU de São Carlos se reúnem para deliberar sobre a greve

Em São Carlos, funcionários em greve lutam por melhores salários - Crédito: Divulgação

Os funcionários do Hospital Universitário irão se reunir às 10h desta terça-feira, 7, em assembleia para deliberar sobre a greve que acontece na unidade são-carlense e atinge todos os HUs do País, que realizam movimento grevista deste o início deste mês, reivindicando aumento salarial. A informação foi passada por Regina Ferreira Cardoso, presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas Públicas de Serviços Hospitalares de São Carlos.

A Ebserh, empresa que controla os HUs ofereceu inicialmente 2,15% de reajuste e após negociação com entidades sindicais, aumentou para 2,50%, também não aceita pelos trabalhadores que iniciaram movimento dia 30. Gradativamente teve início a paralisação e no dia 6 o HU de São Carlos iniciou o movimento. “Em momento algum os pacientes foram desassistidos. O atendimento na unidade são-carlense é normal e a saúde é um serviço essencial”, disse Regina.

Negociação no TST

Na manhã desta segunda-feira, o Tribunal Superior do Trabalho (TST) passou a mediar a negociação entre Ebserh e entidades sindicais e uma reunião ocorreu em Brasília. A empresa ofereceu 3,06% de reajuste e aumento no auxílio-alimentação de 20,52%.

De acordo com Regina, a nova proposta foi passada para as entidades sindicais que enviaram aos HUs de todo o país e que reúne hoje mais de 40 mil colaboradores.

Cada unidade irá fazer individualmente suas assembleias durante a terça-feira, com a responsabilidade de encaminhar as atas até às 17h para, na manhã desta quarta-feira, 8, no TST, ocorrer nova mediação para encerrar, ou não, a greve nacional que atinge todos os HUs do país.

