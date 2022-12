Reportagem do ICMC São Carlos fica em segundo lugar na categoria Matemática

Na época em que escreveu a matéria premiada, Stefhanie Piovezan prestava serviços para a assessoria de comunicação do ICMC - Crédito: Arquivo pessoal

A matéria Pesquisa da USP: estudantes do ensino básico aprendem matemática e estatística confeccionando saias, que divulgou projeto desenvolvido no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, ficou em segundo lugar na categoria Matemática na 5ª edição do Prêmio IMPA de Jornalismo. A autora é a jornalista Stefhanie Piovezan, atualmente repórter da Folha de S. Paulo.

Publicada no portal do Instituto dia 13 de abril deste ano, a reportagem foi replicada pelo Jornal da USP no dia 27 de abril. “Conheci o prêmio pela jornalista Denise Casatti, que em 2018 obteve o 3º lugar na categoria Matemática pela série A matemática está em tudo, divulgada no Jornal da USP”, conta Stefhanie.

Na época em que escreveu a matéria premiada, Stefhanie prestava serviços para a assessoria de comunicação do ICMC. A reportagem mostra como conceitos de geometria e estatística usados na confecção de saias godê foram eficientes para ensinar matemática para alunos do 9º ano de uma escola municipal. Essa iniciativa fez parte de estudo conduzido pela pesquisadora Cássia Cristina Marcomini, que foi orientada pela professora Juliana Cobre.

“Sou apaixonada por histórias e sempre que vou escrever sobre uma pesquisa de mestrado ou de doutorado começo a leitura pelos agradecimentos. Ali estão as pessoas que viabilizaram o estudo e os percalços do projeto, personagens e ações da história que é fazer pesquisa. Foi a partir do agradecimento da professora Cássia Marcomini à mãe que descobri sua relação pessoal com a costura, ponto de partida da matéria”, conta Stefhanie sobre o processo de produção do texto premiado.

SOBRE A PREMIAÇÃO

A premiação foi criada em 2018 pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada e busca aproximar a matemática da sociedade e estimular a produção de reportagens sobre matemática, ciência e tecnologia.

Além da conquista deste ano, em 2019, Stefhanie ficou na segunda colocação na categoria Divulgação Científica, com a matéria Como rede de cientistas usa dados para tentar achar corpos em Brumadinho e recebeu menção honrosa pela reportagem O berço dos dinos é aqui, ambas publicadas pelo UOL. “Lembro de, naquele ano, olhar para os colegas que haviam sido premiados em Matemática e pensar como eles conseguiam escrever sobre essa área. Não podia imaginar que, algum tempo depois, eu começaria a tateá-la também. Fiquei feliz.”

Nesta 5ª edição, foram inscritos ao todo 105 trabalhos jornalísticos de 13 Estados do Brasil. A escolha das matérias seguiu os critérios de relevância jornalística do tema, originalidade, profundidade, clareza e qualidade da execução da matéria. Confira a lista completa dos premiados: https://impa.br/premiodejornalismo.

Os escolhidos em cada categoria recebem R$ 10 mil (primeiro lugar), R$ 3 mil (segundo lugar) e R$ 2 mil (terceiro lugar) e certificado. Os premiados também participarão de webinários, em janeiro, sobre os temas das reportagens premiadas.

