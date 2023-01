SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

O lado externo do Pavilhão do Exposhow na região do CDHU da Vila Isabel ficou alagado durante a chuva forte que atingiu a região na tarde desta quinta-feira (19).

As ruas do CDHU também registraram alagamento, o que dificultou o trânsito de veículos pela região.

Segundo a assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal, São Carlos já superou a média histórica dos últimos 17 anos que é de 250.5 mm. Até hoje já choveu o equivalente a 277.8 mm.

