Você no SCA: confira as reclamações da semana

Nestes primeiros dias da semana, o São Carlos Agora recebeu muitas denúncias sobre problemas que atingem a população em vários bairros da cidade.

Com o intuito de atender a todos, publicamos abaixo as solicitações feitas pelos leitores e eles querem que suas reivindicações sejam atendidas.

Matagal gigante em praça

Um leitor informou que a Praça Mirante do Bela Vista, no final da rua Cel. Leopoldo Prado estaria com um matagal gigante. De acordo com ele, moradores que passeiam com seus cachorros já foram atacados duas vezes por cobras.

Na semana passada, diz, uma cobra invadiu duas casas e foi capturada por um morador e devolvida a mata. “Gostaríamos que o senhor prefeito e vereadores que fizeram promessas nas eleições, nos ajudassem, solicitando a poda do mato e limpeza. Essa praça fica ao lado do Rancho Carijó”, disse o reclamante.

Crianças sem divertimento

Outro leitor, residente no Jardim Araucária entrou em contato e chegou até a encaminhar um vídeo da Praça dos Advogados. Ali há um parque infantil que estaria abandonado. O reclamante informa que há mato alto. “O gira-gira para as crianças brincarem está abandonado. Em sua volta deveria ter uma cerca com portão de acesso porque gatos e cachorros estão fazendo cocô e xixi na areia e isso traz doenças para elas”, observou.

Segundo o morador, o mato alto prejudica a segurança das crianças. “Peço que divulguem nosso pedido para que alguém da nova gestão da Prefeitura venha reformar esse parque das crianças. Aqui no bairro tem dois parquinhos e ambos estão abandonados e repleto de mato alto”, denunciou.

“Floresta” urbana

Dois leitores mostraram muita insatisfação e coincidentemente o mesmo problema: mato alto. Um dos moradores é do Residencial Américo Alves Margarido, atrás da caixa de água da Vila Nery. “O mato está até altura da cintura”, comentou.

A outra reclamação vem do Cidade Aracy 2, já que no entorno do Posto de Saúde do bairro, o mato está alto, e escorpiões tem se procriado, com o risco de picar as crianças.

Descarte irregular de lixo em “dose dupla”

Moradores de dois locais diferentes de São Carlos denunciaram o descarte irregular de resíduos sólidos.

Uma das reclamações vem da rua Geminiano Costa esquina com a Travessa Particular. Essa via é vizinha do novo prédio da Prefeitura, e teria sido feito asfalto novo e troca de luminárias dos postes em toda imediação. Porém deixaram o lixo para trás. “Simplesmente fingiram que ali não existia. É uma falta de respeito com os moradores que são a sua maioria idosos, um total descaso. Precisamos de uma atenção das autoridades políticas da nossa cidade para esse pedaço esquecido aqui: uma lixeira comunitária, com asfalto decente e iluminação nova”, ironizou.

A outra denúncia vem do Jardim Social Presidente Collor, onde um morador define o problema como “descaso com o bairro”.

De acordo com ele, na rua José Mário Gonçalves defronte ao numeral 240, estaria uma vergonha, devido a quantidade de lixo que é depositado irregularmente. “Queremos providências e que seja feita a limpeza. Os insetos incomodam e o mal cheiro é constante”, finalizou.

Moradores com medo

Residentes do Ype Mirim entraram em contato para denunciar um problema de segurança pública. Eles convivem com o medo no módulo 4, já que uma dupla em uma moto transita pelo local e aponta arma para pessoas e crianças.

“Precisamos de policiamento, mais segurança. Nosso bairro é retirado do centro. Estamos com medo”, disse uma moradora.

Torneira seca

Outro problema de ordem pública é quanto a falta de abastecimento. Moradores do Cidade Aracy e Antenor Garcia denunciaram que, diariamente, sofrem com a falta de água. As torneiras secam no momento em que mais necessitam do líquido para fazer a refeição, lavar roupa/louça e banho.

Praça do Jardim Beatriz

Uma moradora reclamou do abandono da praça do bairro. "Moro no Jardim Beatriz e a praça do bairro está abandonada pela prefeitura, com o mato crescendo sem realização de roçagem desde o ano passado. Até por volta do mês de novembro a manutenção vinha sendo feita periodicamente e era possível utilizar o espaço com segurança. Atualmente o mato está alto e é arriscado ter animais peçonhentos em meio à vegetação. No início do mês me deparei com uma cobra cruzando a rua, o que me causou bastante preocupação. Gostaria de saber se vocês poderiam fazer uma publicação sobre isso para cobrar à zeladoria da prefeitura para que as devidas manutenções sejam realizadas na praça e, por fim, podermos novamente utilizar o espaço em segurança.. " reclamou a denunciante.

Praça do Jardim Medeiros

Um morador reclamou do abandono da praça do bairro. " Faz dois anos que entregaram a área, porém o local está abandonado. Tomado pelo mato. Bancos estão sumindo no meio do mato. Pista de caminhada, corrida sendo tomada pelo mato. Campo cheio de morros de terra e mato impossibilitando a atividade de futebol e colocando em risco os praticantes devido alta probabilidade de torções. Traves enferrujadas, redes rasgadas" reclamou o morador.

Denúncia de ponto de drogas

Uma denúncia feita por um leitor que passa diariamente pela região disse que o local está sendo frequentado por pessoas para uso de drogas e prostitução. "Quase em frente ao Parque Ecológico tem uma entrada, onde arrombaram a cerca .

O local está sendo frequentando como ponto de prostituição e usuários de drogas, Houve recentemente agressão a um homem, tentativas de roubo e furto, fiz a denúncia a reitoria da Ufscar e a vereadores, Mas até o momento segue normal o fluxo de pessoas lá. Lá dentro tem muitos preservativos, pinos de drogas

Como fazer a denúncia

Quem tiver problemas em seus bairros, podem fazer denúncias diretamente na Ouvidoria da Prefeitura Municipal.

Para denúncias de terrenos com mato alto ou com resíduos sólidos é o 3362-1080. A denúncia também pode ser feita para a Ouvidoria através do Portal do Cidadão: https://cidadao.saocarlos.sp.gov.br/.

