Química da UFSCar abre processo seletivo para mestrado profissional

O Programa de Pós-Graduação Profissional em Química (PPGPQ) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) está com inscrições abertas no Processo Seletivo do Curso de Mestrado Profissional para o 1º semestre de 2025. As inscrições ocorrem até 9 de dezembro.

O PPGPQ da UFSCar está localizado no Departamento de Química e possui duas áreas de atuação: Ensino de Química e Química Tecnológica. O Mestrado Profissional (MP) é uma modalidade de Pós-Graduação stricto sensu voltada para a capacitação de profissionais e com o objetivo de contribuir com o setor produtivo nacional, agregando um nível maior de competitividade e produtividade a empresas e organizações.

Para mais informações sobre o processo seletivo, consulte o edital completo, disponível no site do PPGPQ (https://www.ppgpq.ufscar.br/pt-br/informacoes-academicas/processo-seletivo).

