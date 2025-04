Museu Mario Tolentino completa 13 anos de atividades

O espaço de conhecimento nasceu com 129 experimentos de física, divididos em óptica, espelhos, fluídos, mecânica, som, geração de energia, eletromagnetismo - Crédito: divulgação

O Museu da Ciência Professor Mário Tolentino completa, nesta segunda-feira, 14 de abril, treze anos de atividades. O espaço foi inaugurado pelo então prefeito Oswaldo Barba, juntamente com o ex-ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCT), Marco Antônio Raupp, na Praça Coronel Sales, bem na esquina da Avenida São Carlos com a Rua Major José Inácio de Camargo, num local que antes funcionou um estacionamento de veículos.

O Museu foi concebido para ser um espaço de educação e de convivência com temas de ciência, tecnologia e arte. Um espaço interativo, que tem o objetivo de desmistificar e tornar agradável a aprendizagem e o ensino de ciências, um espaço criado para São Carlos e região.

O espaço recebeu investimentos de R$ 840 mil, sendo R$ 630 mil do Governo Federal e R$ 210 mil como contrapartida da Prefeitura.

Na mesma cerimônia de inauguração, o prefeito nomeou o Comitê Gestor do Museu, que conta com representantes das universidades, de institutos de pesquisa, do poder público e de pesquisadores da cidade. O Comitê Gestor é o responsável por direcionar as atividades do Museu, orientar a expansão de seu acervo e buscar novas parcerias. “

QUEM FOI MÁRIO TOLENTINO - Professor, pesquisador e historiador Mário Tolentino, um dos maiores educadores de São Carlos. Nascido em São Carlos em 13 de janeiro de 1915, faleceu em 28 de maio de 2004. Foi casado com Josefa Fazzari Tolentino, com quem teve três filhos: Márcio, Eliana e Paulo Roberto que deram ao casal cinco netos. Tolentino destacou-se como educador, pesquisador e político. Foi vereador entre 1960 e 1963 e candidato a prefeito em 1963.

Por seu trabalho e contribuição à produção do conhecimento, Tolentino foi agraciado com o título de doutor honoris causa pela UFSCar, em 1991. Docente reconhecido lecionou química em diversas instituições, como a Escola Normal de São Carlos (Instituto de Educação Dr. Álvaro Guião), Colégio Diocesano La Salle, Escola Profissional Agrícola e Industrial de Espírito Santo do Pinhal e Colégio Anglo de São Carlos. Também atuou como professor universitário na Escola de Engenharia de São Carlos (USP) e na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), onde também exerceu cargos administrativos e de chefia.

O Museu - O espaço de conhecimento nasceu com 129 experimentos de física, divididos em óptica, espelhos, fluídos, mecânica, som, geração de energia, eletromagnetismo e deverá expandir seu acervo para outras áreas da ciência. Foi montado em um espaço amplo, que permite a interatividade dos visitantes com o acervo.

Conta também com um auditório de 56 lugares, para a realização de seminários, palestras e atividades culturais, uma sala de aula para ser utilizada pelo professor visitante e uma área para exposições, que trará sempre novidades para o público. Na cerimônia, o prefeito Barba solicitou recursos de R$ 400 mil para a climatização do Museu, o que foi assegurado pelo ministro.

